Vladimir Luxurya, l’impegno per i diritti civili

In occasione della Giornata internazionale della visibilità transgender, diamo spazio a coloro che, con coraggio e passione, agiscono quotidianamente a favore dei diritti delle persone transgender. Paladina dei diritti civili in Italia è Vladimir Luxuria, la prima transgender ad essere eletta in un Parlamento europeo.