Star al naturale: le riconoscete tutte?

Le star più belle del mondo, attrici, cantanti, top model, completamente al naturale, senza un filo di trucco. Non ci crederete, ma alcune sono addirittura più belle. Come Jennifer Lopez, che per i suoi 56 anni ha postato una foto make up free, facendo "rosicare" le 50-60enni di tutto il mondo. Guardatele tutte