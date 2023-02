Unsorprendente ed elegante:e aiha rubato la scena con un outfit acceso, elegante ma anche particolare. L’attrice ha sfilato sul red carpet dei celebri premi americani perché ha recitato in, serie tv che ha vinto la statuetta come miglior cast d’insieme in una serie drammatica. Per l’occasionee ha optato per un colore che non è certo passato inosservato e tanto amato dalle star e dai reali: il fucsia