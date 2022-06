Melissa McCarthy con l’abito chemisier che sta bene a tutte

Chemisier, che passione! La splendida Melissa McCarthy ci insegna come portarlo divinamente, a prescindere da quale sia la nostra corporatura. Perché sì, l'abito chemisier sta bene proprio a tutte, sia che si tratti di un modello a unica tinta che di un allegro capo multicolor. Al resto ci pensano la nostra voglia di osare e metterci in gioco, in barba alle "regole" della moda.