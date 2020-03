Kendall Jenner icona dell’anno: è lei la più bella

Kendall Jenner, semplice e bellissima in tubino nero bordato di piume di struzzo e decolletè in PVC firmate Yeezy ( il brand del cognato Kanye West) ha ricevuto il premio come Icona dell’anno durante la la seconda edizione dei Revolve Awards andata in scena al Palms Casino Resort di Las Vegas il 9 novembre 2018