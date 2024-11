Il Gladiatore, le pagelle dei look alla premiere tra scolli, spacchi e tagli “antichi”

Qualcuno azzarda chestia addirittura già lavorando a Il Gladiatore 3: l’uscita del sequel del grande cult nelle sale è prevista negli USA per il 22 novembre e solo da qualche giorno è iniziato il giro di première atto alla presentazione della pellicola, eppure oltre ogni reticenza ciò pare essere bastato per considerare Il Gladiatore 2 come un vero, grande successo. Accolto dal plauso universale della stampa americana dopo essere stato presentato in super-anteprima da Paramount Pictures, è stata la volta della tappa di Los Angeles. Ipronti ad accogliere l’atteso kolossal con Denzel Washington, Paul Mescal e Pedro Pascal? Alcuni decisamente più a tema di altri. Ma capiamone di più.