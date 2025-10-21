Festa del Cinema di Roma 2025, le pagelle dei look della sesta serata
Sesta serata, sesto film: alla Festa del Cinema di Roma 2025, tra glamour ed emozione, è stata la volta di Die My Love. Produttrice e volto del film di Lynne Ramsay, già presentato al Festival del Cinema di Cannes, è Jennifer Lawrence, sul grande schermo una giovane madre affetta da depressione post-partum. Inutile dire come il look scelto dall'attrice fosse degno di una protagonista, carismatico quanto basta: la vediamo in foto indossare una clamorosa creazione firmata Jonathan Anderson per Dior, di cui è brand ambassador da molto tempo, composta da una vaporosissima gonna in tulle plumetis bianco abbinata a pullover grigio, con collo drappeggiato a contrasto, blu notte come le maniche. Ai piedi, invece, spiccavano da sotto ai rigonfi strati di tessuto delle décolleté scure. Voto: 8. Dopotutto era la star dell'evento.