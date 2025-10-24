Festa del Cinema di Roma 2025, le pagelle dei look della nona serata
Ancora non si ferma la parata di stelle sul tappeto rosso dell'Auditorium Parco della Musica: tra altissimi momenti di fashion e qualche caduta (solo di stile, fortunatamente) il Festival del Cinema di Roma 2025 continua ad ospitare le anteprime di alcuni dei titoli più attesi del momento, ed ovviamente i loro protagonisti. Durante la nona serata della kermesse i riflettori erano puntati su Karla Sofía Gascón, Maria Esposito e Kasia Smutniak: lì per Roberto Rossellini – Più Di Una Vita, film che racconta il momento in cui il regista in preda alla crisi fugge alla ricerca di sé in India, l'attrice 46enne — che fa parte del cast insieme a Sergio Castellitto — ha sedotto ogni presente indossando una creazione brillante di Armani Privè, con scollo vertiginoso e maxi peplo ad interrompere la silhouette a sirena. La vera sorpresa? Il retro, con schiena totalente scoperta e tattoo a vista. Voto: 10, sarà anche il “solito nero”, ma che eleganza.