Villa di Emma Stone: panorama da sogno

L'attrice premio Oscar, protagonista di La La Land e Cruella (tra i tanti film di successo a cui ha preso parte), ha deciso di liberarsi della sua proprietà a Malibù che aveva acquistato nel 2018 per 3,3 milioni di dollari. Adesso, però, è pronta per un trasferimento e abbandonare la meravigliosa villa costruita su una scogliera, mettendola in vendita per 4,5 milioni.