Emily Ratajkowski, lo street-style low profile

Che si tratti di una passeggiata in compagnia del cane Colombo, di un impegno di lavoro o di una sessione di jogging una cosa è certa: in tutte le sue uscite Emily Ratajkowski si rivela un'inesauribile fonte d'ispirazione fashion. Lo ha dimostrato ancora una volta sfoggiando uno street-style estremamente semplice ma di sicuro effetto, da replicare in poche semplici mosse.