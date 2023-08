Emily Ratajkowski, il white dress per l’estate in città

Prendi un semplice abito bianco, qualche accessorio poco vistoso e una modella dallo street style inconfondibile. Cosa si ottiene come risultato? Un outfit perfetto per chi, come Emily Ratajkowski, si trova a trascorrere la sua estate in città (almeno per il momento). La celebre indossatrice è stata infatti immortalata per le strade di New York nei pressi dei Sony Music Studios, in cui incide il suo podcast.