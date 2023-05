Le coppie più calde dell’estate, tra fuochi improvvisi e ritorni di fiamma

Alcuni hanno sorpreso tutti (Satta-Berrettini) altri hanno ritrovato l’intesa (Cabello- Mendes) o stanno per diventare genitori (Borghi-Forti). Altri ancora sono troppo belli per essere veri, come Kaia Gerber e Austin Butler. Le coppie esplosive dell’estate