Antonio Banderas, le foto del matrimonio da favola di sua figlia Stella
Stella Banderas si è sposata! La figlia di Antonio Banderas e Melanie Griffith, due icone di Hollywood e del cinema internazionale, ha detto “sì” al suo grande amore Alex Gruszynski, con una cerimonia che sembra uscita da un film d’autore. Niente clamore, nessuna foto rubata, solo emozione autentica e una cornice mozzafiato: l’Abadia Retuerta, uno storico monastero trasformato in cantina di lusso nel cuore della regione di Valladolid. Antonio Banderas, elegantissimo in smoking nero, è arrivato con l’orgoglio di un padre visibilmente emozionato che ha accompagnato la figlia all’altare e si è fermato poi a brindare felice.