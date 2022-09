Venezia 79, Cate Blanchett inimitabile

Oltre all'iconico red carpet, al Festival di Venezia 2022, così come ogni anno, anche i look da giorno delle star che arrivano al Lido sono importanti. E se qualcuno può aver avuto una caduta di stile, non c'è il rischio con Cate Blanchett che è sempre elegante e mai fuori luogo. Con una t-shirt bianca e un completo scuro (con giacca gessata) ha conquistato tutti ancora una volta.