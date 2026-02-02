Lady Gaga drammatica, “cigno nero” ai Grammy 2026. Voto: 9
Nessuna teatrale come lei. Dramma, tensione e stile in un solo look: Lady Gaga non partecipa ai Grammy Awards 2026, li domina. Vince tre grammofoni d'oro e ci conquista con un look piumato un po' cigno nero e un po' gothic style. Splendido come il collo a piume più lunghe le incornici il volto e come il nero intenso del vestito esalti la sua carnagione chiara. Ma il suo è anche un messaggio politico: il marchio che indossa (Matières Fécales) creano capi inclusivi e volti al rispetto dell'ambiente. Voto 9.