Sul red carpet del Festival di Venezia 2025, Valeria Bruni Tedeschi ha scelto un abito che sembra parlare sottovoce, ma che conquista con la sua luce. Il long dress nude, firmato Giorgio Armani e proveniente dall’archivio della Maison, è costruito su linee dritte e pulite, quasi minimaliste, che slanciano la figura e lasciano spazio a un’eleganza priva di eccessi. A uno sguardo più attento, però, l’abito rivela la sua anima preziosa: un ricamo fittissimo di lustrini e microperline che cattura la luce e la riflette con discrezione, senza mai scivolare nell’effetto scintillante. Un glamour raffinato, che trasforma l’essenzialità in pura luminosità.