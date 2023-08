Caterina Murino a Venezia 80: la madrina in rosso è divina

Non avrebbe potuto portare altra firma se non quella di Re Giorgio: per Caterina Murino, madrina dell'edizione 2023 del Festival del Cinema di Venezia, ecco una creazione in rosso di Armani Privé. Mozzafiato, con ciuffo wet, mini rouches con cristalli e collier in oro. Il risultato è fenomenale: il primo red carpet è così promosso a pieni voti per la madrina.