Festa del Cinema di Roma 2025, le pagelle dei look della decima serata
Notte da brivido in quel della Capitale: sarà stata colpa della pericolosa vicinanza ad Halloween, sarà il tema del clamoroso film presentato in anteprima, ma il decimo red carpet della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma 2025 ha decisamente lasciato il segno. Focus della serata Dracula: A Love Tale di Luc Besson, attesissima pellicola con protagonista il vampiro più famoso di tutti i tempi. Una rivisitazione in chiave romantica della storia originale di Bram Stoker, con Caleb Landry Jones come volto principale. Nei panni di Maria, invece, Matilda De Angelis: sul tappeto rosso l’attrice pareva non aver affatto abbandonato i costumi di scena, avvolta in un sontuoso abito (ovviamente) nero di Fendi, interamente vedo-non vedo, caratterizzato da intricatissimo scollo ragnatela. Una vampira sensuale ma ferocissima, insomma. Voto: 9.5.