In un festival ingabbiato da dress code noiosi e scelte stilistiche sonnolente, Cara Delevingne arriva come un respiro di glamour anni ’50 con anima punk. Il suo abito a colonna nero, essenziale e scolpito, è pura eleganza. Ma il colpo d’occhio è tutto nei dettagli: i guanti in tulle con pois trasparenti e il collier con maxi smeraldo che rompe l’oscurità con una luce magnetica. Lo sguardo da diva, la posa da dominatrice del red carpet, l’aura da “non ho bisogno di urlare per brillare” — tutto funziona. Eppure, lo diciamo sottovoce: con un pizzico di audacia in più (una scollatura più profonda? un taglio inaspettato?), sarebbe potuta diventare un look da ricordare per anni. Resta comunque la sola a rendere il nero meno banale e la decima serata meno dimenticabile.