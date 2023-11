Billboard Music Awards, i look: Mariah Carey natalizia e Karol G in abito nude

Billboard Music Awards 2023: trionfa Taylor Swift ma ad attirare l'attenzione sono Mariah Carey in versione natalizia (e con figli), l'esplosiva Bebe Rexha e Karol G in mini nude dress. Per la cronaca: a guidare la serata è stato Morgan Wallen con 11 premi, mentre Taylor Swift è risultata la più donna più premiata con ben 10 trofei