Alessandra Mastronardi splendida in mini sul red carpet

Su un red carpet in cui in pochissimi hanno osato sfidare il total black, Alessandra Mastronardi si è distinta per stile e frizzantezza. Tacchi alti, look shining luminosissimo coperto di paillettes nere e minigonna: così ha conquistato la terza serata della Festa del Cinema di Roma, la kermesse ospitata dalla Capitale dal 18 al 29 ottobre. Disinvolta e sorridente, semplicemente stupenda.