Capo Plaza, esce Fino all’alba: testo e significato del brano

A distanza da poco più di un mese dall’uscita di Ferite, il suo ultimo disco, Capo Plaza torna sulla scena musicale con Fino all’alba, il suo nuovo brano. Scopriamo testo e significato.

“Fino all’alba”, significato della canzone di Capo Plaza

Dopo l’enorme successo ottenuto con Ferite, il suo ultimo album in cui, grazie anche alle collaborazioni con grandi artisti come Anna, Annalisa, Artie5ive, Lazza, Mahmood, Tedua e Tony Boy, ha aperto le porte a una parte più intima di se stesso, Capo Plaza torna con un nuovo regalo per i suoi fan. Il 21 giugno esce Fino all’alba, il suo ultimo pezzo annunciato proprio a ridosso della sua uscita.

Un ritmo serrato, orecchiabilissimo, per una canzone che spera di diventare una hit estiva grazie a una miscela esplosiva di ritmi afro beat e barre taglienti che catturano l’attenzione fin dalla prima nota. Ad aiutare Capo Plaza nella produzione Takagi & Ketra, maghi delle hit estive e delle grandi collaborazioni.

Atmosfere estive, mix di lingue straniere, amore e mancanze sono gli ingredienti principali di un pezzo che potrebbe far entrare Capo Plaza nella rosa degli artisti pronti a vivere un’estate da re delle hit.

Un colpo da maestro per l’artista che è pronto ad incontrare il suo pubblico durante i prossimi live e che si racconterà a Nicolò De Devitiis all’interno del programma Le Iene presentano: Vite Spericolate.

“Fino all’alba”, testo della canzone di Capo Plaza

Questo sole non brucia

Ci fa solo bene perché

Le tue mani palazzi per l’ombra di questo quartiere

E mi manchi dopo non mi manchi

Incontrarsi per caso

Si, dipende dal cielo

Baby follow me

Nei tuoi sogni, si

Ogni volta provi a opporti e ci ricaschi

Sabbie mobili

Mica i tropici

Ora siamo soli baby quindi spogliati

E ancora non passa la calle

Calda sta noche

L’amore non basta qua l’odio corre veloce

Baby yeah

Lo so è vero che

Siamo bulletproof senza anime

Erano for you quelle lacrime

E mi spezza il mood questo amore a metà

Come un dejavù

Tra le luci a flash

Mò ti aspetto giù

Ghetto rendez vous

Ma non c’eri tu

Volevi l’Amour

Ma pensavo al cash

Ti giuro je t’aime

Ma è difficile

Così soli e freddi

C’è inquietudine

E voglio solo un po’ di Calma

Calma calma calma calma

E fare sesso fino all’alba

Alba alba alba alba

E fare sesso fino all’alba

Fino a quando

La stanza non si è fatta calda

E il vetro si appanna

In giro in studio lavorando

Che voglio Lambo

Ho connesione banda larga

Ma profilo basso

Io non accetto nessuno

E voglio nessuno cerchi qualcosa

Dentro un vicolo buio

I nomi sul muro e il tetto è una rosa

Ghetto che mi hai reso maledetto

Un occhio aperto quando vado a letto

Fai domande baby ho le risposte

Solo un cocktail baby dopo buonanotte

Ghetto rendez vous

Ma non c’eri tu

Volevi l’Amour

Ma pensavo al cash

Ti giuro je t’aime

Ma è difficile

Così soli e freddi

C’è inquietudine

E voglio solo un po’ di Calma

Calma calma calma calma

E fare sesso fino all’alba

Alba alba alba alba

E voglio solo un po’ di Calma

Calma calma calma calma

E fare sesso fino all’alba

Alba alba alba alba