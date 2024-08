Articolo 31, testo e significato di Blah! (x5), il singolo con Massimo Pericolo

Fonte: IPA Articolo 31, il nuovo singolo con Massimo Pericolo

A distanza di tre mesi dall’uscita di Protomaranza, l’ultimo album degli Articolo 31, il duo più amato del rap anni ’90 torna con un nuovo singolo. Il pezzo, in collaborazione con Massimo Pericolo, si chiama Blah!(x5) ed è nato in modo piuttosto inusuale. Ecco testo e significato

Articolo 31, significato di “Blah! (x5)”

Una carriera che li ha portati nell’Olimpo del rap italiano, poi una battuta d’arresto che li ha portati a una carriera come solisti. Gli Articolo 31 hanno saputo regalare ai loro fan grandissime emozioni e la loro reunion ha sancito una nuova era a partire dalla loro partecipazione a Sanremo 2023.

Tornati sulla cresta dell’onda con l’album Protomaranza e Peyote, brano in collaborazione con Rocco Hunt e Fabri Fibra che insieme alle altre hit sta facendo da colonna sonora delle nostre giornate estive, ora J-Ax e Dj Jad lanciano un nuovo singolo in collaborazione con Massimo Pericolo: Blah! (x5).

Il pezzo, che pare sarebbe dovuto uscire all’interno di Protomaranza, è in pieno stile Articolo 31. Il testo racconta di com’è la vita di un rapper di periferia, ben diversa da quella vissuta oggi da quegli artisti spesso concentrati più sul lusso e sulla fama che sulla volontà di rappare. Una critica che pare sia rivolta alla nuova generazione di rapper che si discostano dall’idea di artisti più navigati come gli Articolo.

Alla voce di J-Ax si alternano le barre di Massimo Pericolo, che collabora col duo anche se “in ritardo”. Per lanciare il pezzo, infatti, gli artisti hanno condiviso sui social uno spezzone di una conversazione tra J-Ax e il rapper in cui si evince che il pezzo sarebbe dovuto uscire all’interno dell’album.

Pericolo manda il suo pezzo ad Ax scatenando la sua sorpresa e ilarità: “Prima di tutto grande piacerone ti avevo mandato gli apprezzamenti a distanza. Il disco è già uscito, quindi non lo so, dimmi te, grazie mille. È la prima volta che mi arriva il featuring dopo che è uscito il disco quindi ti ricorderò per sempre, fammi sapere e sentiamoci, questo è il mio numero e quando vuoi”.

Un ritardo decisamente divertente come sottolinea Massimo Pericolo che risponde: ““Ahahaha, sto male io non avevo capito. Comunque piacere Bro. Rido pensando a quando e se ci chiederanno come è nato il pezzo”.

Articolo 31, testo di “Blah! (x5)”

Que-Que-Questo Articolo 31 è–

Tre-Tre-Trentuno, seh

Ma-Ma-Ma-Ma-Mani in alto, mani in alto

Vai Jad

J-J-J-J-J-Ax

Ero un ragazzo di campagna tipo Borgo Tre Case

Con l’heavy metal, le zanzare e la messa domenicale

Campi di grano rosso sangue con le streghe di Salem

Tipe tatuate con divinità pagane

Io le amo, perché non vanno in bagno mano nella mano

A incipriarsi il naso come quelle di Milano

Ma al bar malfamato che mi offre un giro di Alvarado

Perché in giro sono amato, quindi, no, non giro armato

In tasca non ho il ferro e nemmeno la verità

Ho un Opinel, due Tavor e quattro Platinum Card

Mi vеdo vecchio, ma stiloso

Vedo il mio bicchierе mezzo pieno e il tuo stadio mezzo vuoto

La Malamilano mi ha dato i valori

Per questo non ci vedi mai fare le pose da malavitosi

Solo uno scemo non vede che può andare solo in due modi:

Che ti fai la galera o che muori

Noi ci siamo elevati e levatevi, dopo levatevi dai c****ni

Lambo, Cracco e SPA e stanno a debito

Dieci bodyguard, sennò li menano

Vengo e spacco il club, ma non se rappano

“Blah, blah-blah, blah-blah” e dopo scappano

E-E-E-E adesso il-il-il Massimo Pe-Pe-Pericolo (Ah)

Questa è la maxi storia di come ho iniziato a rappare

Anzi no, non è vero

È la storia di quando facevo le storie di ganja e di gremo

Anzi no, non è vero nemmeno questo

È anche la storia di un lavoro onesto

E tante altre cose che ho fatto nel bene e nel male nel tempo

Mi hanno reso questo, eh

Hai capito che cazzo di incastri che faccio?

È il mio lavoro e lo faccio meglio di chiunque altro

Più che altro perché sono rimasto l’unico a farlo

Io bevo alcool, non faccio altro, non sono un rimasto

E ‘ste ragazze amano me più del loro ragazzo

Ho più groupie di un gruppo rock

Still don’t give a fuck, straight outta Cocquio

Ti fumo con la Bic come bica e cocco, ops

La vende nel blocco un frate’ mascherato

Che gira con lo spadino come Zorro

A pugni col mondo come gli Articolo

Mas-Mas-Ma-Mas-Ma-Massimo Pericolo

Parlan troppo, io non sento cosa dicono

“Blah, blah-blah, blah-blah” finché li tirano

Lambo, Cracco e SPA e stanno a debito

Dieci bodyguard, sennò li menano

Vengo e spacco il club, ma non se rappano

“Blah, blah-blah, blah-blah” e dopo scappano

La casa popolare tra le fabbriche e i campi

La nonna fa il ragù con la mamma di Bambi

Arrivati con il rap, però veniamo dal country

Dove processiamo carne, ma non processiamo i traumi, yeah

Dove gli Articolo restano al massimo come Pericolo

S’allenano in palestra, ma pure al poligono

Si fanno la ganja, il salame

Anticorpi per i fake capaci solo di banfare

Lambo, Cracco e SPA e stanno a debito

Dieci bodyguard, sennò li menano

Vengo e spacco il club, ma non se rappano

“Blah, blah-blah, blah-blah” e dopo scappano