Scoprire il corpo e il piacere: 5 libri da leggere per una sessualità consapevole

editato in: da

La pubertà prima e l’adolescenza poi sono tappe importantissime nella vita di ognuna di noi: la trasformazione che ci porterà a essere donne è un passaggio che porta con sé mille dubbi e tanti piccoli problemi che possono sembrare insormontabili. La scoperta della sessualità è sicuramente uno dei cardini di questo periodo così delicato, ed è per questo che merita un’attenzione particolare.

Attorno ai 10/11 anni, iniziano i primi cambiamenti: gli ormoni iniziano a fare il loro lavoro, apportando notevoli modifiche fisiche che a volte possono creare un po’ di confusione. Anche sul fronte caratteriale, si diventa più ardimentose e ribelli, pronte a sperimentare i propri limiti. Da una parte, c’è un maggior desiderio di libertà e di indipendenza, dall’altra tante insicurezze e ancor più domande, alle quali spesso è difficile trovare risposta.

Che cos’è l’amore e cos’è davvero il sesso, come ci si deve approcciare a questo mondo nuovo e inesplorato, quali sono i rischi che si corrono? Perplessità, queste, che inevitabilmente ci si trova a dover affrontare, e in molti casi è difficile capire chi interrogare per trovare le risposte giuste. Accettare i cambiamenti del proprio corpo non è facile, è normale sentirsi confuse e avere tante domande da non sapere a chi porre, complice anche una carenza – sul fronte scolastico – di figure preposte all’educazione sessuale.

Affrontare anche le mille sfumature della sessualità sul piano più profondo, quello delle emozioni, e del piacere, non unicamente a livello di anatomia o prevenzione, è un obiettivo importantissimo. Per questo, ecco alcune letture che possono aiutare tutte a trovare risposta ai dubbi più comuni, così da vivere con maggiore serenità e consapevolezza una fase così complicata ma anche ricca di bellissime scoperte e di sfaccettature uniche.

Senza tabù. Il mio corpo (come funziona). Il piacere (come si fa)

“Il corpo è tuo e non devi rendere conto a nessuno” – così Violeta Benini parte per un viaggio all’esplorazione del sesso in tutte le sue forme, con illustrazioni anatomiche per scoprire quali sono i principali cambiamenti che avvengono durante l’adolescenza e con tantissime informazioni (e curiosità) sul mondo della sessualità.

Come godo. Guida avventurosa al piacere femminile

La sessualità femminile è sempre stata un grande tabù nella nostra società. Ma è ora di abbattere queste barriere, soprattutto tra le più giovani che si trovano ad affrontare per la prima volta questo nuovo mondo. Lyona, tramite una storia divertente e dai risvolti femministi, invita tutte noi ad esplorare il nostro corpo e ad imparare ad ascoltarlo, per riprenderci il piacere che ci spetta.

Offerta Come godo. Guida avventurosa al piacere femminile Il sesso visto totalmente al femminile, tra mille sfumature che conducono alla scoperta del proprio corpo e del piacere che può darci

Guida per bambine ribelli. Alla scoperta del corpo che cambia

Già nel periodo della pubertà è normale iniziare a porsi le prime domande sul proprio corpo, sui cambiamenti che ci si trova a dover affrontare. Questo libro è un’ottima lettura proprio per quelle bambine che stanno vivendo il passaggio dall’età infantile a quella adulta, un lungo viaggio che, tra grandi confusioni e nuove emozioni, permette di attraversare la fase dello sviluppo e diventare donne.

Guida per bambine ribelli. Alla scoperta del corpo che cambia Le prime trasformazioni del proprio corpo, le prime paure che riguardano le nuove emozioni da affrontare: questo libro è lo strumento ideale per le giovanissime

Making of love. Parliamo di sesso

Il sesso continua ad essere motivo di vergogna per le più giovani, che improvvisamente hanno mille domande e non trovano risposta che possa soddisfarle davvero. Quattro ragazzi e quattro ragazze, dopo aver partecipato al progetto Making of Love e aver girato un film sulla loro “rivoluzione sessuale”, hanno trasportato la loro esperienza sulle pagine di questo libro per parlare di sesso senza preconcetti, dagli adolescenti per gli adolescenti.

Offerta Making of love. Parliamo di sesso Senza falsi pudori, il libro affronta tutte le sfumature fisiche ed emozionali che riguardano il sesso, rispondendo alle principali domande degli adolescenti

Cose da ragazze. Una guida gioiosa alla pubertà

Le dottoresse Nina Brochmann ed Ellen Støkken Dahl affrontano in maniera divertente e semplice tutte le curiosità principali di ogni ragazzina alle soglie della pubertà. Dalle mestruazioni al seno che cresce, dalle prime cotte alla scoperta della sessualità: in questo libro raccontano con chiarezza tutti i piccoli e i grandi cambiamenti di questa importante fase della vita, proprio come due sorelle maggiori.

Offerta Cose da ragazze. Una guida gioiosa alla pubertà Il libro affronta in maniera chiara e semplice tutti i quesiti legati ai cambiamenti della pubertà e alla scoperta della sessualità