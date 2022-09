Rania di Giordania in Francia con il marito e il figlio

Sono settimane davvero movimentate per Rania di Giordania , che nelle ultime ore è volata in Francia assieme a suo marito, Re Abd Allah II, e al loro primogenito, il Principe ereditario Hussein. L'occasione? Una visita a Parigi che si è conclusa con un incontro importante all'Eliseo, con il Presidente francese. Splendida ed elegantissima, Rania ha sfoggiato un abito da favola - ma decisamente non per tutte le tasche.