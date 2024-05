Letizia di Spagna in total white ai Premi Solo de Ciencia

Letizia di Spagna e il total white sono un connubio vincente. La Regina indossa capi bianchi in molte occasioni, rinunciando di tanto in tanto ai suoi adorati abiti fiorati o agli abbinamenti più "rock", con tanto di pelle e inserti metallici. Stavolta l'occasione è stata la cerimonia dei Premi Solo de Ciencia tenutasi come ogni anno a Madrid e organizzata dalla Fondazione Spagnola per la Scienza e la Tecnologia.