Letizia di Spagna, gli ultimi impegni prima delle vacanze con Felipe

Letizia di Spagna ha partecipato a un'udienza alla Zarzuela per incontrare una rappresentanza del quotidiano La Razón, in occasione del ventennale del supplemento A tu salud. Uno degli ultimi impegni nella capitale spagnola prima di concedersi le vacanze con la famiglia: la Reina e il marito Felipe giovedì prossimo finalmente partiranno alla volta di Maiorca, consueta località di villeggiatura in cui trascorreranno dieci giorni tra eventi ufficiali e momenti privati con le figlie. L'abito bianco indossato per quest'ultima occasione, però, non convince del tutto. A salvare il look ci hanno pensato le immancabili espadrillas con zeppe, must have della bella stagione.