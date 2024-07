Caterina Amalia d’Olanda, tifo senza freni della Principessa alle Olimpiadi 2024

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono state un vero e proprio spettacolo di sport, passione e tifo sfrenato, e tra i protagonisti più entusiasti non possiamo non menzionare la famiglia reale olandese. Caterina Amalia d'Olanda, la futura regina, si è distinta per il suo supporto appassionato agli atleti della sua nazione, incarnando uno spirito di libertà e partecipazione che è un inno alla gioia di vivere.