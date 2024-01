Laureata in Lettere, è stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ha lavorato nella produzione musicale. Scrive per diverse testate e per DiLei si occupa di test sulla personalità, della rubrica #segretidelcuore e scrive articoli per la sezione DiLei GirlZ.

Fonte: 123RF Test: Quale emoticon ti rappresenta?

Siamo talmente abituate a usarle come parte integrante della comunicazione di whatsapp e dei social in generale che, quando ci dimentichiamo di aggiungerle, ci sembra che al testo manchi qualcosa. Sono le emoji o emoticon, le mini faccine inserite in prevalenza in un cerchietto giallo che esprimono sentimenti, opinioni, stati d’animo e aggiungono significato a quello che scriviamo.

Tra emoticon e emoji

Le emoji sono state inventate nel 1992 da un impiegato giapponese che s’inspirava ai manga. La parola emoji deriva ovviamente dal giapponese ed è composta da “e” che significa “immagine” e “moji’ 2che vuol dire “lettera, carattere”. Questi simboletti sono talmente importanti che hanno anche una loro giornata mondiale, il 17 luglio, data scelta perché è quella dell’emoji che rappresenta il calendario. Prima delle emoji, c’erano (e ci sono ancora) le emoticon (emotional + icon), rappresentazioni tipografiche di un viso al quale si fa esprimere un’emozione mediante una combinazione di numeri e segni di punteggiatura diversi come virgole, due punti, trattino, parentesi. Le emoji invece raffigurano molte più cose e oggetti, perché sono vere immagini e non si costruiscono con la punteggiatura.

Linguaggio universale

Ma il grande valore di questi piccoli segni grafici, diventati indispensabili nella comunicazione online, è che sono universali, ovvero sono comprensibili a tutti, in tutto il mondo. Certo, ogni cultura ha le sue emoji (nei Paesi islamici si usano emoji con chador e hijiab, i veli indossati dalle donne) ma in generale la comprensione è globale. In totale, a settembre 2023, esistevano 3.782 emoji in Unicode Standard, il linguaggio che le esprime. La più recente release di nuove emoji è Emoji 15.1, che ha aggiunto 118 nuovi simboletti. Alla fine del 2024 verrà rilasciata una nuova serie, la Emoji 16.0. Ed già è caccia ai possibili nuovi soggetti, tra i quali si ipotizzano l’impronta digitale, la faccia con le borse sotto gli occhi, la pala per scavare, l’albero senza foglie.

Una faccina per te

Questi simboli si sono così integrati nei nostri pensieri che addirittura alcuni di essi riescono a esprimere anche la nostra personalità, il carattere e il modo di affrontare la vita. Insomma, non solo sono entrati nel comune modo di comunicare ma si sono avvicinati anche al nostro io più profondo. E tu, sai già quale emoticon o emoji ti rappresenta? Scoprilo giocando con il test che ti svela quale faccina ti rispecchia e svela i segreti del tuo modo di essere.