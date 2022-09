Come acquisire dolcezza e sicurezza

Laurea in Filosofia e Master in Giornalismo Internazionale LUISS. Trainer certificata CONI e FIF (Mat base e avanzato). Studia Anatomy in Motion (Gary Ward) e Qi gong.

Il valore aggiunto della dolcezza mista a sicurezza

Spesso si parla di determinazione, durezza, voglia di farcela, sicurezza. Ma quanto questi valori e queste caratteristiche declinazioni dell’atteggiamento guadagnano e si arricchiscono se ci si mette una dose di dolcezza? Di certo si guadagna in fascino, portamento, postura e stima altrui. Si tratta di una dote che si sviluppa prima di tutto a partire dalla dolcezza che si ha verso se stessi/e e i propri aspetti fragili, vulnerabili, delicati. A volte i social media, i film e altre fonti di ispirazione a portata di mano ci propongono esempi di uomini e donne che, per sembrare sicuri/e, perdono tutta la loro delicatezza. Accade molto nel caso delle donne in carriera, che simulano e mimano comportamenti estremamente maschilisti e ambiziosi ma nel senso negativo del termine.

Volersi mostrare invece accoglienti, non rinunciare alla propria delicatezza sono valori inestimabili che garantiscono fascino, stima da parte degli altri. Parte della dolcezza sta nell’essere amabili, quindi guadagnare forza grazie ai modi dolci e leggeri. La dolcezza passa per le parole, gli sguardi, i comportamenti. Questo non significa farsi fregare o circondarsi di persone che se approfittano. Se hai una natura istintiva e reattiva, certo la dolcezza potrebbe non essere tra le prime doti da elencare, ma si tratta sempre di qualcosa su cui si potrebbe lavorare. La dolcezza spesso si traduce in voglia di dare agli altri, alle persone che amiamo, un senso di protezione e automaticamente innesca il meccanismo per cui le persone possono iniziare a fidarsi di noi in modo autentico.

La sicurezza mista alla dolcezza passano sempre per la fiducia in se stessi/e. Non si tratta di ingrandire il proprio ego e cedere ad atteggiamenti vanitosi, ma di creare una base solida di fiducia, sviluppare una visione realistica sul proprio valore personale. Le persone sicure vogliono impegnarsi per ciò che si desidera e cercano di perseguire i loro obiettivi come tutti gli altri, ma lo fanno in modo meno ansioso. Sono persone realistiche, non eccessive, non aggressive, raramente fuoriluogo. Sono persone consapevoli del loro diritto di valere e splendere, ovvero dare agli altri la versione migliore di se stessi/e. Chi sa quanto conta la dolcezza combinata alla sicurezza riesce a godersi la vita in modo efficace e sa come perseguire i propri sogni, come godersi la vita e a realizzarsi nel modo più autentico.

Sentirsi sicuri non vuol dire rivelarsi arroganti e la dose di dolcezza serve proprio per non andare sul versante della superbia. Chi si sente veramente sicuro/a non cede mai a un atteggiamento esibizionista o presuntuoso. Quando ci sentiamo dolci e sicuri/e possiamo aprirci agli altri con sincerità e interesse. Un fattore fondamentale per non cedere all’arroganza sta nel non rimanere attaccati/e al giudizio e alle opinioni altrui. Se siamo troppo preoccupati/e di quel che pensano o dicono gli altri, finiamo per boicottare le nostre prestazioni e danneggiare in modo importante l’autostima e la fiducia.

Come evitare di indurirsi per le delusioni

Sicuramente le dimensioni lavorative e sociali possono portarci a delusioni e forme di amarezza o frustrazione o reazioni spiacevoli. Ci sono persone che per invidia o per l’essere state pugnalate e tradite in precedenza finiscono per voler isolare e punire anche noi. Questo aspetto alla lunga potrebbe generare rabbia e risentimento e farci perdere la voglia di essere cordiali.

Reagire in un primo momento male fa parte del gioco e ci vuole il tempo per assimilare le delusioni e le umiliazioni. Possiamo sempre prenderci tutto il tempo per digerire e assimilare, senza accusare troppo il colpo. Il modo in cui le persone ci trattano spesso riguarda loro e il modo in cui a loro volta sono stati trattati. Indurirsi non serve e nemmeno cercare di restituire la stessa moneta.

Bisognerebbe sempre cercare di riprendere un proprio assetto equilibrato, riposizionarsi al centro e non eccedere nell’autocritica. Se qualcuno ci tratta male o ci dice delle parole forti o effettua delle forme di manipolazione, prendete distanza e cercate di ragionare, non reagite eccessivamente e sviluppate un sano, dolce e sicuro distacco. Concentratevi sulle relazioni proficue e non date troppo spazio a chi manipola e controlla; a volte non possiamo scegliere le persone con cui relazionarci, ma possiamo di certo decidere che distanza mettere e quanto esporci o aprirci.

Trucchi per guadagnare dolcezza e sicurezza

Non fatevi condizionare e non soffrite troppo se su qualche situazione che state vivendo non avete il controllo. Gli altri non determinano mai il livello della vita che volete vivere e non dovreste mai dedicare troppo tempo, quindi attenzioni, quindi energie, a chi non la merita. Le persone che hanno fiducia in se stesse lavorano sulla propria immagine a partire da dentro e questo richiede un lavoro sulla calma mentale ma anche sul portamento.

Un buon modo per iniziare ad avere questo tipo di attitudine passa anche per il lavoro sul tono vocale; le persone sicure hanno un tono di voce basso e rilassato e sanno portare avanti cicli respiratori completi lenti e profondi. Stare sempre nel corpo, cercare sempre un contatto con la propria pelle e la propria pancia permette di stare sempre nel cuore. Infine, la dolcezza e la sicurezza passano per l’ascolto degli altri, che avviene in modo genuino e puro; non significa dare spazio a tutti, ma centellinare e approfondire quando l’intuito lo richiede.