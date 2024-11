Diabete nei gatti: come prevenirlo, riconoscerlo e affrontarlo

I gatti possono sviluppare il diabete proprio come noi! I sintomi includono aumento della sete, perdita di peso e aumento della fame. Insieme al Dr. Riccardo Ferriani dell’Ospedale Veterinario San Francesco di Milano, abbiamo affrontato l’argomento per individuare i segnali d’allarme, conoscere i rischi e quali consigli seguire per prevenire e trattare il diabete nel nostro amico a 4 zampe. Scoprire come farlo vivere più a lungo e in salute, perché la consapevolezza è il primo passo per prenderci cura di loro.

In collaborazione con Boehringer Ingelheim

Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.