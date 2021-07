Freskissimo, l’innovativo pet food monoproteico per cani e gatti

editato in: da

Freskissimo è un alimento innovativo e unico per il settore del pet food in Italia. Infatti non è né secco né umido, ma rappresenta il primo cibo per cani e gatti “fresco”, già cotto e pronto per essere consumato.

Fatto con pochi ingredienti trattati nel modo più semplice, Freskissimo è un alimento monoproteico per la presenza di una sola proteina animale, a base di carne 100% italiana, porzionata in bocconcini di pollo, tacchino o suino.

Il bisogno crescente degli italiani di condividere la propria vita, le proprie emozioni e i momenti più difficili con i loro amici a quattro zampe è ormai ampiamente diffuso. Nel nostro Paese vivono oltre 60 milioni di animali domestici: in media 1 per ciascun abitante e 2,3 per ogni famiglia. Si contano circa 7 milioni di cani e quasi 7,5 milioni di gatti: dati che rendono bene l’idea delle dimensioni del mercato legato al pet food, da vent’anni tra i settori più dinamici e floridi del nostro Paese (Dati Rapporto Assalco – Zoomark 2020).

L’attenzione all’alimentazione dei nostri amici a 4 zampe ha spinto, inoltre, l’evoluzione del mercato del pet food verso una nutrizione specifica e funzionale, orientando i consumatori ad acquistare alimenti “super-premium” ad elevato contenuto qualitativo e di servizio.

Né secco né umido, ma fresco

Freskissimo è un prodotto super-premium che rappresenta un alimento sano, appetitoso, completo e bilanciato, con un alto valore proteico e una ottima digeribilità, con tutti gli elementi nutritivi necessari al benessere del pet. La sua composizione è stata studiata nei minimi dettagli per garantire il giusto apporto energetico e proteico nell’alimentazione dell’animale, mantenendo salute e gusto in perfetto equilibrio.

Caratteristiche

1) è un prodotto completo: ha un altissimo tenore proteico e un’alta digeribilità (90% di digeribilità), grazie anche alla qualità dei suoi principali ingredienti. Non va integrato con altri alimenti perché una razione giornaliera contiene tutti gli elementi nutritivi necessari al benessere dei propri animali;

2) le sue materie prime sono di alta qualità: la carne è 100% italiana, arricchita con le vitamine essenziali (A, B, D, E), i sali minerali e contiene le proteine dei piselli, ricche di arginina e importanti per la ricostruzione muscolare, è senza glutine e senza conservanti aggiunti. In particolare è un prodotto idoneo anche per i gatti sterilizzati perché favorisce il benessere delle vie urinarie. È un prodotto di facile masticazione, per cui ideale per l’alimentazione di cani e gatti di tutte le età (anche dei cuccioli) e con stili di vita diversi;

3) la sua cottura è delicata: i bocconcini di carne preservano così la qualità delle proteine e degli amminoacidi essenziali della carne e mantiene elevata l’appetibilità del prodotto;

4) è un prodotto comodo e di facile utilizzo: porzionato in gustosi bocconcini già pronti per essere serviti, il prodotto va sempre conservato in frigorifero (tra 0°C e +7°C) per mantenere intatte tutte le caratteristiche nutrizionali; sul retro delle pratiche confezioni apri & chiudi è indicata la razione giornaliera consigliata per ogni pet, in base al peso e all’età.

Il boom della “pet economy”

Negli ultimi 30 anni, l’aspettativa di vita degli animali da compagnia è raddoppiata: il merito, oltre allo sviluppo delle cure veterinarie, è imputabile proprio alla qualità dell’alimentazione. Ecco perché i consumatori tendono ormai a scegliere prodotti di alta qualità e che cavalcano i trend emergenti.

Pionieri di questo mercato in continua espansione sono gli Stati Uniti (che rappresentano circa un quarto della pet economy mondiale), dove le tendenze salutistiche, negli ultimi anni, hanno investito anche l’industria del cibo per animali domestici, registrando un incremento nell’acquisto di prodotti freschi.

Si sta diffondendo infatti la progressiva consapevolezza che, come per noi esseri umani, anche per i nostri animali domestici la qualità dell’alimentazione si riflette in modo evidente sull’aspetto fisico, sulla salute e sulla felicità.