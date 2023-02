Chi è la moglie di Christian Atsu, ex calciatore morto nel terremoto in Turchia

Fonte: IPA Christian Atsu

Cancellate le poche speranze: Christian Atsu è una delle vittime del terremoto in Turchia. Il ritrovamento del corpo dell’ex calciatore del Chelsea è stato confermato da uno dei suoi agenti.

I soccorritori proseguono le ricerche, nella speranza di incappare in un vero e proprio miracolo, ritrovando qualcuno ancora in vita. Non è stato così per il classe 1992, che si lascia alle spalle sua moglie, Marie-Claire Rupio, e i loro tre figli.

Christian Atsu, la famiglia del calciatore

Marie-Claire Rupio, moglie di Christian Atsu, ha purtroppo ricevuto la notizia che temeva da quel fatidico 6 febbraio, giorno in cui Turchia e Siria sono state profondamente scosse da un terremoto di magnitudo 7.8.

Più di 40mila le vittime, tra le quali il noto calciatore, ex Premier League. Dopo il ritrovamento del corpo senza vita, numerosi altri oggetti personali sono venuti alla luce, come il suo cellulare, che saranno consegnati alla sua famiglia.

La storia d’amore tra Marie-Claire Rupio e Christian Atsu ha avuto inizio nello stesso periodo in cui lui ha visto nascere la sua carriera da calciatore professionista. Aveva 20 anni e giocava nel Porto. Era il 2012, un anno decisivo nella sua vita, come ha poi scoperto, avendo di lì a poco incontrato la donna della sua vita.

Un amore da favola, degno di un film, come dimostra il fatto che si siano sposati alcuni mesi dopo, restando insieme per 10 anni, fino alla drammatica morte del calciatore. Oggi in molti riportano alcune parole pronunciate alla stampa da Atsu: “Ho incontrato mia moglie in Portogallo e abbiamo una splendida famiglia. Siamo insieme da 9-10 anni e semplicemente la amo”.

I due si erano trasferiti a Newcastle per motivi legati al lavoro del calciatore, che è rimato in questa città dal 2016 al 2021. In seguito si è trasferito in Arabia Saudita, fino ad approdare in Turchia, senza però mai costringere i suoi cari a veder stravolta la loro vita. Marie-Claire Rupio e i suoi tre bambini sono infatti rimasti a Newcastle. La scelta di tutelare la quotidianità dei piccoli di casa, evitando di seguire il padre in giro per il mondo, si è rivelata fatalmente salvifica in quel maledetto 6 febbraio 2023.

Christian Atsu, chi è la moglie

La vita di Marie-Claire Rupio non si è esaurisce, però, nel matrimonio con Christian Atsu, tutt’altro. La donna è originaria della Germania e nel 2021 è riuscita a coronare il proprio sogno di pubblicare un libro.

È infatti giunto in libreria il suo Stop Bullying Me, che ha ottenuto ottime recensioni. Racconta la storia di una giovane donna di nome Delilah, scaraventata in una difficoltosa lotta contro l’oscurità che pare avvolgere la sua vita. Deve imparare a fidarsi nuovamente, al fine di ritrovare la felicità perduta.

Marie-Claire Rupio sta mostrando una gran forza in una situazione di profondo shock. Deve farlo per sé e i suoi tre figli. Ha rilasciato alcune dichiarazioni alla BBC, desiderando sottolineare l’assurdità della caccia allo scoop verificatasi.

Era infatti filtrata una fake news in merito al ritrovamento di suo marito Christian Atsu, sottolineando inoltre come fosse stato trasportato in ospedale, ancora in vita. Le confuse notizie si sono rivelate tutte false, distruggendo di colpo ogni speranza della famiglia.

“Devo ammettere come sia stato uno shock sentire le conferme in merito al fatto che fosse ancora vivo e in ospedale. Ben 11 ore dopo io e i miei figli abbiamo dovuto ascoltare alla radio che i soccorsi non sapevano, in realtà, ancora dove fosse”. Non solo parole dure, anche ricordi dolci in merito all’ultima volta in cui si erano sentiti. Domenica mattina l’uomo ha avuto modo di parlare con lei e i loro figli, senza sapere che sarebbe stata l’ultima volta.