Insieme per sempre: cani e padroni sepolti nella stessa tomba

Chi ha avuto la fortuna di condividere la vita con un peloso a quattro zampe sa bene quanto la sua perdita possa essere devastante. La sua assenza, infatti, lascia un vuoto incolmabile. E il pensiero di potersi rincontrare, un giorno, è l'unico sollievo per quella ferita del cuore.

Ed è forse da questa consapevolezza che la Regione Lombardia sta per approvare una legge che cambierà tutto. Perché l'amore, quello vero, dura per sempre. A partire dalla fine dell'anno, le persone potranno essere sepolte insieme ai loro animali domestici.

Una legge, questa, che si prepara a diventare presto realtà come conferma il fatto che la città di Milano ha già inserito la norma nelle disposizioni cimiteriali. Si tratta quindi solo di formalizzare la cosa, nell'attesa che questa diventerà una legge nazionale come qualcuno ha già auspicato.

Una notizia incredibile e inaspettata che permetterà a tutte le persone, che condividono con i propri animali domestici un legame speciale, di restare insieme per sempre, anche oltre la vita.

Questa legge, in realtà, non è nuova per i cittadini lombardi. La possibilità che gli animali potessero essere seppelliti insieme ai proprio genitori umani era stata già prospettata nel 2020, ma i tempi di sono allungati e siamo arrivati fino a oggi. Quello che conta, però, è che la legge è ormai una realtà che permetterà agli esseri umani di risposare in pace al fianco dei loro pelosi.

Come ha dichiarato il presidente della commissione Sanità Emanuele Monti, promotore con il collega Gianluca Comazzi, si tratta di "Un gesto di attenzione verso chi condivide una vita con i propri animali".