Sanremo torna a essere il festival di musica dei giovani

Fonte: IPA

Mancano poche ore all’inizio di Sanremo 2023, ma sappiamo già che quella di quest’anno sarà un’edizione da ricordare. Oltre ai record di ascolti che l’evento supera ogni anno, il festival della musica italiana per eccellenza è riuscito a (ri)attirare l’attenzione di giovani e giovanissimi. Ecco come.

Sanremo sbarca su TikTok

Dalla tv agli smartphone: per la prima volta nella storia della kermesse, Sanremo sbarca su TikTok, il social media dei giovani per eccellenza. La Rai ha aperto l’account ufficiale @sanremorai, inaugurato direttamente dal Direttore Artistico Amadeus, per coinvolgere il pubblico di più giovani. In una settimana, l’account ha già ottenuto quasi 90 mila follower.

Tutti i 28 cantanti in gara hanno già utilizzato TikTok per condividere con la community le emozioni pre-festival e presentare le proprie canzoni. Ovviamente i video sono corredati dall’hashtag ufficiale #Sanremo2023. Da questa sera l’account metterà anche a disposizione una playlist ufficiale con tutte le canzoni in gara al festival.

I cantanti in gara

Shari, LDA, Lazza, Mara Sattei… probabilmente i vostri genitori, nel sentire i nomi di questi cantanti in gara a Sanremo, hanno storto il naso perché non ne conoscono neanche uno. Questo perché sono ben 11 su 28 gli artisti nati dopo il 1997, abbassano così l’età media dei cantanti al festival a poco più di 36 anni.

Ascolti e shares

Già l’anno scorso, è stata la Gen Z a determinare il successo del festival di Sanremo: gli ascolti avevano infatti registrato una media del 72% di share tra i ragazzi di età compresa tra i 20 e i 24 anni e del 71% tra i 15 e i 19 anni.

L’evento è stato poi (ovviamente) seguito tantissimo sui social. Oltre a 1 milione di tweet sotto l’hashtag #Sanremo2022, e agli oltre 400 mila mi piace alla playlist ufficiale di Spotify, l’edizione di Sanremo dello scorso anno ha inondato anche Instagram e Facebook con meme, contenuti ironici e momenti salienti in real time.

Il FantaSanremo

Partito quasi per scherzo, il FantaSanremo conta oggi oltre 2 milioni di iscritti. Proprio come il fantacalcio, il FantaSanremo è un fantasy game basato che consistente nell’organizzare e gestire squadre virtuali formate da cinque degli artisti in gara, di cui uno deve necessariamente essere scelto come capitano.

il FantaSanremo è diventato un fenomeno così pop, grazie anche alla spinta che ha ricevuto sui social dai cantanti stessi, al punto da aver attirato l’attenzione di grandi aziende che hanno deciso di investire nel gioco del festival. Da Sky Wi-Fi a Lavazza e Pandora, ma anche partner dedicati alla sostenibilità e al sociale, come 3Bee e ActionAid, per la gioia della Gen Z.