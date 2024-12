Fonte: iStock Libri da regalare a Natale 2024: i titoli per tutti i gusti

Regalare un libro a Natale significa fare un dono davvero speciale. Attraverso una storia si può viaggiare verso terre lontane o che esistono solo nella fantasia, si possono vivere avventure straordinarie e conoscere personaggi indimenticabili.

Ogni storia è un tripudio di emozioni, perché nei romanzi c’è una fedele rappresentazione della vita e, come tali, ci possono anche insegnare molto o offrire importanti spunti di riflessione. Regalare un libro a Natale significa non solo donare tutto questo, ma anche una coccola, perché quei momenti che si dedicano alla lettura sono i più speciali istanti di relax.

Dalle uscite dell’anno, ai romanzi premiati, fino a qualche libro che vale la pena essere conosciuto: ecco i titoli da mettere sotto l’albero per le persone più speciali.

Per chi ama la narrativa e le storie intense

Cuore nero di Silvia Avallone

Silvia Avallone sa scavare negli angoli più remoti dell’animo umano, plasmando personaggi veri, vividi, che lasciano il segno. Come Emilia e Bruno, i protagonisti di Cuore nero pubblicato da Rizzoli, che si incontrano a Sassaia e hanno qualcosa che li accomuna: entrambi conoscono per ragioni diverse il male. Una storia profonda, avvincente, come solo questa autrice le sa scrivere. Il regalo perfetto per chi cerca emozioni potenti, ma anche per tutti coloro che amano una scrittura intensa, vibrante e, al tempo stesso, scorrevole.

Per chi è fan

Tra il silenzio e il tuono di Roberto Vecchioni

Un romanzo epistolare nato dalla penna di Roberto Vecchioni: è Tra il silenzio e il tuono, pubblicato da Einaudi, il dono giusto per chi ama questo professore – cantautore, poeta dell’anima. Il volume è composto da cinquantatre lettere, che raccontano episodi di vita, scritte dell’autore a un nonno immaginario che non gli risponde mai ma indirizza le sue missive ad altri. Un romanzo intimo e struggente.

Dare la vita di Michela Murgia

Michela Murgia se n’è andata, ma non ci ha lasciato del tutto: le sue parole vibrano ancora dalle pagine dei libri che ha scritto. Come Dare la vita, pubblicato da Rizzoli postumo, un pamphlet nato da suoi scritti delle ultime settimane di vita in cui racconta: “un altro modello di maternità, come si possa dare la vita senza generare biologicamente, come i legami d’anima possano sommarsi ai legami di sangue”. Il regalo per tutti coloro che hanno voglia di allargare i propri orizzonti e che si sentono orfani della voce di questa intellettuale.

Per chi sguazza nel mistero

Acqua scura. Le indagini di Kate Linville di Charlotte Link

Una trama gialla tessuta alla perfezione e capace di tenere il lettore in sospeso dalla prima all’ultima pagina: l’ha ideata Charlotte Link, nel suo ultimo romanzo edito da Corbaccio: Acqua scura. Le indagini di Kate Linville. L’autrice ci porta in Scozia dove due famiglie vengono massacrate su una spiaggia durante una notte di tempesta. Solo una ragazza si salva, che 15 anni dopo diverrà vittima di minacce e di persecuzioni da parte di uno stalker. Addirittura, la sua migliore amica viene fatta sparire. E Kate Linville si trova a indagare sul caso… Il dono da mettere sotto l’albero per chi ama i romanzi intriganti e le indagini.

Trilogia di Caleb Traskman di Franck Thilliez

Per leggere i libri di Franck Thilliez non si deve avere paura, non si deve provare il timore di addentrarsi tra le piaghe più buie e oscure della mente umana. E neppure ci si deve fare intimorire dai suoi tranelli, perché questo autore ama mettere alla prova chi lo legge con trame intricate, dove però ogni strada – anche quella che sembra un vicolo cieco – porta da qualche parte e ha un suo senso.

Il regalo per chi deve assolutamente conoscerlo e innamorarsi della sua penna è la Trilogia di Caleb Traskman, una raccolta che contiene Il manoscritto, C’era due volte e Labirinti, pubblicata da Fazi.

Per gli animi più romantici

Tutto troppo complicato di Anna Premoli

Anna Premoli è una garanzia, con la sua penna frizzante, arguta e mai banale, mette nero su bianco storie romantiche e divertenti, commedie in cui trovare anche spunti di riflessione. Tutto questo si trova in Tutto troppo complicato, un romanzo rosa gustosissimo che vede come protagonista Violante, fiscalista di giorno e lettrice di gialli di notte. Ed è proprio un giallo quello che si troverà a sbrogliare insieme all’affascinante collega Amedeo. A chi regalarlo? A chi ha voglia di sognare, di farlo con una storia che mescola romanticismo, arte e mistero. Pubblicato da Newton Compton.

Lady Pride and Mister Prejudice di Bianca Marconero

Da regalare a tutti coloro che “Orgoglio e Pregiudizio è la storia d’amore per eccellenza”: Lady Pride and Mister Prejudice di Bianca Marconero, pubblicato da Giunti, infatti, è un retelling del celebre romanzo capolavoro di Jane Austen. Contemporaneo, vede come protagonista Eloisa Darcy, direttrice editoriale, e William Bennet l’uomo con cui da giovane ha litigato in maniera furibonda e misteriosa. Il finale, ovviamente, non ve lo raccontiamo, ma basti sapere che Bianca Marconero è bravissima nel destreggiarsi tra i personaggi, dando vita a storie d’amore che lasciano il segno.

Per chi non si perde un premio letterario

L’età fragile di Donatella Pietrantonio

È il romanzo che ha vinto il Premio Strega 2024, oltre al Premio Strega Giovani 2024: si intitola L’età fragile, porta la firma di Donatella Di Pietrantonio (casa editrice Einaudi) ed è un romanzo che racconta di quel momento della vita in cui ci “buttiamo nel mondo, in cui siamo esposti e nudi, e il mondo non ci deve ferire” è l’età di Amanda, una figlia, ed è stata quella di Lucia, una madre. Questo romanzo è il regalo ideale per chi ama la narrativa, quella che tocca il cuore e l’anima, e per tutti coloro che non si perdono un libro “Strega”.

Alma di Federica Manzon

Ha vinto, invece, il Premio Campiello il libro Alma di Federica Manzon pubblicato da Feltrinelli, un romanzo che ci porta a Trieste, insieme alla protagonista, che torna lì per ricevere l’eredità del padre da un uomo che lei non vorrebbe rivedere: Vili. Alma si ferma lì tre giorni, che diventano “lo spartiacque tra ciò che è stato e non potrà più tornare – l’infanzia, la libertà, la Jugoslavia del padre, l’aria seducente respirata all’ombra del confine – e quello che sarà”. Il dono sotto l’albero per chi ama i libri che conquistano con una trama avvincente.

Per chi ha bisogno di magia

Un incantesimo per ogni giorno di Strega delle Mele

Un libro che contiene 365 incantesimi, uno per ogni giorno dell’anno, ma anche un libro che si può iniziare a usare dal punto in cui piace di più, oppure semplicemente chiudendo gli occhi e lasciandosi guidare dall’istinto. Gli incantesimi, poi, sono suddivisi per argomento, spiegati e da realizzare con oggetti di uso quotidiano. Un incantesimo per ogni giorno di Strega delle Mele, Newton Compton Editori, è il regalo per quella persona speciale che ha bisogno di un pizzico di magia nella sua vita.