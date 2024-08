Fonte: Getty Images Il bacio a Parigi tra Jasmine Martin e Alice Bellandi

Un percorso durato tre anni che è culminato con la vittoria più bella: Alice Bellandi è il quinto oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, nel judo, e non potrebbe essere più felice di così. Per la bellissima (e pesante) medaglia che ha portato al collo ma anche per l’amore di Jasmine Martin che ha trovato sugli spalti. Un po’ come Niccolò Martinenghi, la stella del nuoto italiano, che dopo la vittoria nei 100 rana ha cercato lo sguardo della sua fidanzata Adelaide Radice per festeggiare con lei questo traguardo così importante. Jasmine, poi, è una judoka come lei: una passione che condividono e che le tiene unite.

Chi è Jasmine Martin

La fidanzata di Alice Bellandi, oro olimpico nel judo nella categoria -78 kg, è una judoka di origini sudafricane e gareggia per il suo paese nella categoria -57 kg. Una passione che la unisce alla sua compagna e che l’ha anche portata in Italia per amore. Le due vivono infatti a Roma dove si allenano e dove hanno deciso di dividere la loro vita. Uno spiraglio di luce per l’atleta italiana, che viene da un percorso accidentato fatto di tante cadute e risalite.

Sul tatami ha dato tutta se stessa, davanti agli occhi della persona che ha scelto per la vita: “Dopo le gare mangiavo in maniera compulsiva, anche se avevo la sensazione di vomitare. Ho avuto cali immunitari, l’ amenorrea e la tigna. Stavo male, soffrivo senza indovinare le gare. E non potevo fermarmi, perché avrei perso la qualificazione per Tokyo”, aveva dichiarato Bellandi, spiegando i motivi del suo down sportivo dal quale è riuscita a risalire fino alla medaglia più importante della sua carriera alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il bacio sugli spalti a Parigi 2024

È una scena che abbiamo già visto ma, ogni volta che si ripete, è un’emozione nuova. Alice Ballandi ha infatti raggiunto la sua fidanzata sugli spalti perché si scambiassero un bacio tenerissimo e liberatorio. La gioia di quel momento era infatti incontenibile e la nostra atleta ha voluto condividerla con la persona più importante per lei.

La loro storia d’amore è documentata sui social, dove sono solite condividere alcuni dei momenti più importanti della loro vita quotidiana nella quale non mancano viaggi intorno al mondo e vacanze. A proposito del bacio, Alice Bellandi ha dichiarato: “Mi spiace venga visto come una cosa straordinaria. È amore, chi bacereste voi dopo risultati così importanti? Sicuramente come ogni cosa si muove per amore, lo sport è amore, l’amicizia é amore, i partner sono amore… È un oro pieno di amore”.

Per il 2024, Jasmine Martin non partecipa alle Olimpiadi perché non si è qualificata: “Accetto che le Olimpiadi del 2024 non facciano parte del mio percorso, accetto di non essere pronta, accetto che cose migliori arriveranno al momento giusto. Ma in questo momento mi prendo il mio tempo per farmene una ragione, accetto la vita per quello che è!”, aveva scritto su Instagram prima dei Giochi, dove aveva trovato il commento di Alice Bellandi che aveva scritto: “Together (Insieme)”, aggiungendo anche l’emoji di un link a simboleggiare la loro unione.