Conor Kennedy si sposa, l’amore del figlio di Robert F Kennedy Jr con l’artista Giulia Be

Il pronipote di John Kennedy e ex di Taylor Swift pronto per il matrimonio: Conor Kennedy e la proposta all'artista brasiliana Giulia BE

Giulia Be e Conor Kennedy

“Il ‘sì’ più facile di sempre”, così Conor Kennedy annuncia l’imminente matrimonio con l’artista brasiliana Giulia Be. Il figlio maggiore di Robert F. Kennedy Jr. e Mary Richardson Kennedy nutre un amore bello e appassionato con la compagna da due anni. La proposta ha avuto luogo nella sua casa di Los Angeles e l’anello scelto era un modello dell’emblematico marchio Tiffany and Co. Ma scopriamo di più sulla loro storia e sull’annuncio (romanticissimo).

Conor Kennedy e Giulia Be si sposano: l’annuncio

A rendere pubblica la notizia sono stati gli stessi Giulia e Conor, che hanno condiviso alcune tenerissime foto son i loro follower con un post congiunto. Il testo accompagnava le immagini romantiche in cui la coppia, sorridente, condivide un tenero abbraccio. Nello stesso post si vede benissimo l’anello di fidanzamento e viene mostrato un video del momento esatto dopo la richiesta. Immagini e suoni in cui sono ben distinguibili le parole della cantante: “Non posso davvero crederci. Mi piace il fatto che siamo entrambi disordinati perché siamo appena tornati a casa dal lavoro”, ha detto, il che rende la situazione “perfetta”.

La notizia del loro fidanzamento è stata annunciata poche ore prima che Giulia compisse 25 anni. La cantante, che è stata più volte in cima alle classifiche portoghesi, è stata nominata due volte ai Latin Grammy e ha recitato in un film originale Netflix intitolato Depois do Universo.

Conor ha invece studiato giurisprudenza alla Georgetown University e attualmente è concentrato sulla sua carriera di avvocato. Nonostante sia un erede, Kennedy è sempre stato molto discreto, anche se non ha potuto evitare i riflettori mediatici quando ha avuto una breve relazione con Taylor Swift nel 2012, poco prima che l’americana pubblicasse la prima versione del suo leggendario album Red.

La storia d’amore

Conor Kennedy e Giulia Be si sono conosciuti nel 2021 grazie alla sorella minore di Conor, Kyra, durante un viaggio a Tulum, in Messico. Da quel momento sono diventati inseparabili, e nel febbraio 2022 hanno iniziato la loro relazione, anche se l’hanno annunciato mesi dopo, nel settembre dello stesso anno. Attualmente vivono insieme a Los Angeles, da quando Giulia ha deciso di lasciare Rio de Janeiro, la sua città natale, per espandere la sua carriera musicale e stare vicino al suo ragazzo.

Appena un mese dopo che la loro relazione era diventata ufficiale, Conor rivelò di essersi offerto volontario per combattere in Ucraina. A quel tempo, Giulia dichiarò che il nipote di Kennedy era “l’uomo più coraggioso che abbia mai conosciuto”, ma che nonostante la distanza e le “preoccupazioni per tutti quei mesi” era incredibilmente orgogliosa della sua impresa e del coraggio di portarla a termine con successo. Ora per la coppia si apre un nuovo capitolo, un futuro insieme che li porterà ad affrontare tante gioie e difficoltà. Non è ancora noto, chiaramente, quando e dove avrà luogo la cerimonia, ma sicuramente i due non vedono l’ora di iniziare ad organizzare e di vivere finalmente da marito e moglie.