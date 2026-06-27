Altro che addio ai matrimoni: invece che archiviare le tradizioni le stiamo reinventando da zero. Ci sposiamo, e anche più degli altri, ma a modo nostro

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Ci sposiamo più dei Millenials, chi lo avrebbe mai detto? La svolta "giovanissima" sulle nozze

Per anni ci hanno raccontato come la generazione che avrebbe smontato tutto, il posto fisso, la casa comprata “al momento giusto”, la famiglia tradizionale, forse anche l’idea stessa di matrimonio. E invece, sorpresa: il 2026 sembra raccontare una storia diversa. Non abbiamo affatto archiviato l’abito bianco e il bouquet, abbiamo solo deciso che, se matrimonio deve essere, allora deve parlare davvero di noi.

Il plot twist del 2026 è che siamo pronti all’altare

Secondo il First Look Report 2026 di Zola, realizzato su oltre 11.500 coppie che si sposeranno nel 2026, la Gen Z rappresenta per la prima volta la maggioranza delle coppie intervistate, arrivando al 51%. Non siamo più un target da tenere d’occhio per il futuro, ma già protagonisti del mondo wedding con le nostre ansie, i nostri feed a tema, le nostre palette salvate su Pinterest e quella capacità di prendere una tradizione “antica” e trasformarla in qualcosa di completamente nuovo.

Il dato arriva dagli Stati Uniti, però il segnale culturale è forte anche per noi italiani: il matrimonio non è tornato come copia carbone di quello dei nostri genitori. È tornato in una versione rinnovata, più attenta all’estetica ma anche al significato, costruita su misura e vissuta con maggiore consapevolezza emotiva. Ogni scelta nasce dal desiderio di creare qualcosa che abbia senso per noi, anche se questo significa cambiare completamente le regole.

Le nozze che piacciono alla Gen Z

La parte più interessante non è solo che ci sposiamo. È come ci sposiamo. Non stiamo cancellando le tradizioni, le stiamo semplicemente selezionando: ci teniamo quelle che ci emozionano, ci rappresentano o ci fanno divertire, e lasciamo andare quelle che sembrano obblighi sociali.

Così tornano i wedding party numerosi, le foto di fidanzamento, il lancio del bouquet e le torte a più piani, momenti familiari e perfino alcune tradizioni religiose. Il matrimonio 2026 è una specie di remix: un po’ classico, un po’ social, un po’ nostalgico, un po’ cinematografico. Accanto alle tradizioni più note compaiono voti privati, first look con amici e parenti, dettagli vintage e allestimenti pensati per creare un’atmosfera precisa. Non basta più “fare una bella festa”: ogni dettaglio deve raccontare qualcosa.

Questo vale per tutto, dal menù alla musica, dai fiori alla location. Le coppie vogliono un matrimonio coerente con la propria storia, non con un manuale invisibile di buone maniere. Se una tradizione emoziona, resta. Se sembra solo un obbligo per non deludere qualche parente, si può tranquillamente riscrivere o eliminare.

Il matrimonio inizia molto prima della proposta

Anche il momento della proposta sta cambiando. L’idea della sorpresa totale, con una persona che decide tutto e l’altra che scopre il proprio futuro in ginocchio davanti a un anello, non è più l’unico modello possibile. Sempre più spesso il matrimonio nasce prima, dentro conversazioni molto concrete.

Secondo il report, quasi una coppia su cinque entra in modalità planning prima ancora della proposta ufficiale. Il 68% decide insieme quando fidanzarsi, il 55% sceglie l’anello in coppia e il 28% prepara moodboard prima del “sì”. La durata media del fidanzamento resta intorno ai 18 mesi, ma la fase precedente si allunga.

In pratica, la proposta non è sempre il punto di partenza: spesso è una tappa di una decisione già condivisa. E non è affatto meno romantico, solo più realistico. In un’epoca in cui parliamo di compatibilità, red flag, salute mentale e progetti di vita, scegliere insieme quando fare un passo così grande sembra molto più sano che aspettare il colpo di scena .

I costi restano alti, ma il lusso cambia forma

Poi c’è il tema che smorza un po’ l’entusiasmo, il budget. Negli USA il costo medio di un matrimonio nel 2026 resta fermo a 36.000 dollari, mentre in Italia si aggira mediamente tra i 20.000 e i 30.000 euro, con variazioni importanti a seconda della regione e del numero di invitati. Una cifra comunque enorme, soprattutto se pensiamo a stipendi, affitti, mutui e al costo della vita che continua a salire.

Eppure gli invitati restano tanti, con una media di 145 persone (97,5 in Italia), e il matrimonio spesso si allunga oltre la singola giornata. Il 37% organizza almeno un evento extra, come un welcome party o un brunch del giorno dopo, mentre il 18% sceglie un wedding weekend di due o tre giorni. Più che una semplice festa, diventa quasi un piccolo festival privato dell’amore.

Questo però non significa che tutti spendano allo stesso modo. I Millennials spingono di più la fascia alta del mercato, mentre la Gen Z è più attenta al portafoglio: il 43% resta sotto i 20.000 dollari e riceve più spesso un aiuto economico completo da familiari o persone care. La vecchia regola della famiglia della sposa che paga tutto sembra sempre più superata (per fortuna). Quando c’è supporto, spesso arriva da entrambe le parti e il matrimonio diventa così un progetto condiviso anche economicamente.

TikTok, Pinterest e la pressione del matrimonio “instagrammabile”

Sarebbe inutile fingere che i social non abbiano un ruolo enorme. Pinterest resta quello più utilizzato – l’83% lo usa per cercare ispirazione – ma la vera accelerazione arriva da TikTok, dove il 60% trova idee per il grande giorno.

Qui non si cercano più soltanto centrotavola o palette colori, ma si accumulano idee di ogni tipo, dalle scenografie più spettacolari ai piccoli dettagli che rendono unico ogni momento, passando per format narrativi, soluzioni creative per coinvolgere gli ospiti e nuovi modi di raccontare la giornata. I social hanno reso il matrimonio più creativo, più accessibile e ricco di spunti, ma hanno anche alzato notevolmente l’asticella.

Secondo Zola, l’87% delle coppie ha preso decisioni dopo aver visto qualcosa online, mentre il 54% sente la pressione di creare un matrimonio “social media-worthy”. Ed è qui che nasce il problema: una cosa è volere belle foto, un’altra è progettare ogni momento pensando solo a come verrà in video.

Nessuno vuole demonizzare i social, ma è da capire quanto spazio vogliamo concedere loro nelle nostre scelte. Possono offrire molte idee, ma rischiano anche di trasformare ogni decisione in una rincorsa a ciò che funziona online (o all’estero). Così, invece di creare qualcosa di nostro, finiamo per adattarci a un’estetica già vista capovolgendo quell’idea di autenticità che rincorriamo.

I trend 2026 tra estetica, AI e benessere

Sul fronte estetico, il 2026 punta su atmosfere morbide e romantiche: domina il verde, soprattutto il salvia, affiancato da bianco, blush pink, burgundy e tonalità calde come terracotta e champagne. Le location seguono questa linea con giardini, spazi all’aperto e ambienti rustici o storici, che privilegiano luoghi accoglienti e autentici.

Crescono anche le decorazioni vintage e i fiori più naturali, fotografia in stile documentario ed esperienze interattive per gli ospiti, mentre il catering diventa sempre più personalizzato e spazia dalle cucine globali a piatti legati alla storia della coppia e mocktail ormai protagonisti.

Allo stesso tempo l’intelligenza artificiale entra nel wedding planning: oltre metà delle coppie la usa per organizzare dettagli pratici, senza però rinunciare all’autenticità nei momenti più emotivi. Infine, aumenta l’attenzione al benessere: tra beauty, salute mentale e preparazione alla vita insieme, il matrimonio viene vissuto sempre più come un percorso, non solo come un giorno perfetto.

Ma il dato più bello è anche il più semplice. Quando le coppie descrivono ciò che amano di più nel partner, la parola che torna con più forza è gentilezza. Seguono pazienza, supporto e capacità di comunicare. In fondo, è proprio da qui che nasce tutto il resto.