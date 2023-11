Sai organizzare le spezie in cucina? i trucchi salva-ordine

Come sistemare le spezie in modo che siano accessibili e comode, e allo stesso tempo si conservino al meglio

Giornalista, scrittrice, Seo copy. Collabora con aziende per migliorarne la visibilità on line. L’arredamento è uno dei suoi temi: in cantiere una newsletter su interior design.

Fonte: 123RF

Sembra incredibile eppure uno dei dilemmi di chi deve riordinare la cucina è come organizzare le spezie. Indipendentemente dalle abilità culinarie individuali, soprattutto con la diffusione delle diverse ricette etniche, oramai i nostri mobiletti straripano di erbe e spezie provenienti da ogni continente. arriva il momento in cui l’organizzazione delle spezie in maniera pratica diventa un imperativo per non sacrificare un cassetto o magari un ripiano intero della dispensa all’accumulo disordinato dei barattolini di erbe, bacche e semi aromatici. Se, peggio ancora, la conservazione delle spezie è addirittura sparsa in spazi diversi, oltre al disordine diventa anche molto difficile riuscire a trovare al primo colpo quello di cui si ha necessità mentre si prepara una ricetta.

Rischi della mancata organizzazione delle spezie

Imparare come conservare le spezie è necessario per molti motivi. Una buona organizzazione delle spezie ti permette di trovare al volo quello che cerchi, di sapere quando devi fare rifornimento e di che cosa, prima che il barattolino si esaurisca e tu te ne accorga solo quando lo stai cercando perché ti serve. E soprattutto è necessario per avere una visione di insieme, controllare le date di scadenza senza difficoltà e per una corretta conservazione di spezie fresche il più a lungo possibile.

Nelle cucine di tutto il mondo, un assortimento disordinato di spezie è un problema comune. Bottiglie e barattoli di varie forme e dimensioni si accumulano negli armadietti e sui ripiani, creando un caos visivo e funzionale. Trovare la spezia giusta diventa un’avventura, senza contare che disposizione disorganizzata può portare al deterioramento delle spezie, riducendo la loro qualità e freschezza.

A cosa serve una buona organizzazione delle spezie

Quando si tratta di cucinare, le spezie sono molto più di semplici condimenti. Sono l’essenza che trasforma un piatto ordinario in una delizia per il palato. Ma, proprio come i sapori che arricchiscono, anche l’organizzazione delle spezie in cucina necessita di una cura speciale. Capire come organizzare le spezie non è solo un modo per mantenere l’ordine, ma è anche un’opportunità per rendere più piacevole e fluido il tuo tempo ai fornelli.

L’obiettivo di un’efficace organizzazione delle spezie è dunque duplice: da un lato, si cerca di creare un sistema che faciliti la preparazione dei pasti, rendendo le spezie facilmente accessibili e riconoscibili; dall’altro, si mira a valorizzare lo spazio della cucina, trasformando la collezione di spezie in un elemento di design che aggiunge un tocco di stile e personalità.

Come fare pulizia prima di organizzare le spezie

Organizzare le spezie richiede un approccio personalizzato, che tenga conto dello spazio disponibile, delle abitudini culinarie e del gusto personale. Con la giusta strategia e alcuni trucchi furbi, è possibile trasformare una confusione speziata in un ordinato display di aromi e sapori. Vediamo passo dopo passo come raggiungere questo obiettivo, per trasformare la cucina in un luogo dove ordine e creatività culinaria convivono in perfetta armonia.

Prima di iniziare a organizzare le spezie, è essenziale fare un’attenta valutazione dell’intera collezione. Spesso, nel corso del tempo, si accumulano spezie dimenticate o scadute che occupano spazio prezioso. Esamina ogni contenitore e scarta quelle che hanno perso ogni aroma o sono scadute. Approfitta di questo momento per pulire i contenitori e lo spazio destinato alle spezie, rimuovendo eventuali residui o la polvere. In questo modo ti liberi del superfluo e ti assicuri che le spezie rimaste da utilizzare siano fresche e di qualità.

Raduna tutte le spezie che hai sparse per mobile e cassetti della cucina e disponile su una superficie ampia. Questo ti permetterà di avere una visione completa di ciò che possiedi, rendendo più semplice la valutazione.

che hai sparse per mobile e cassetti della cucina e disponile su una superficie ampia. Questo ti permetterà di avere una visione completa di ciò che possiedi, rendendo più semplice la valutazione. Controlla la data di scadenza di ogni barattolo. Anche se le spezie non scadono nel senso tradizionale, perdono aroma e potenza col tempo. Controlla le scadenze o, se non sono presenti, valuta la freschezza annusando o assaggiando una piccola quantità. Se il loro sapore è debole o è svanito, è tempo di sostituirle.

di ogni barattolo. Anche se le spezie non scadono nel senso tradizionale, perdono aroma e potenza col tempo. Controlla le scadenze o, se non sono presenti, valuta la freschezza annusando o assaggiando una piccola quantità. Se il loro sapore è debole o è svanito, è tempo di sostituirle. Esamina i contenitori e accertati che siano in buone condizioni. Barattoli rotti, danneggiati o non ermetici possono compromettere la qualità delle spezie. Sostituisci quelli inadeguati con altri nuovi, preferibilmente della stessa dimensione o stile per facilitare l’organizzazione.

e accertati che siano in buone condizioni. Barattoli rotti, danneggiati o non ermetici possono compromettere la qualità delle spezie. Sostituisci quelli inadeguati con altri nuovi, preferibilmente della stessa dimensione o stile per facilitare l’organizzazione. Una volta valutate le spezie, pulisci tutti i contenitori, anche quelli che non hai intenzione di sostituire. Pulisci anche l’area dove vuoi conservare i barattoli, rimuovi eventuali residui di spezie o polvere. Questo non solo migliora l’igiene ma anche l’impatto estetico della zona destinata alla conservazione delle spezie.

anche quelli che non hai intenzione di sostituire. Pulisci anche l’area dove vuoi conservare i barattoli, rimuovi eventuali residui di spezie o polvere. Questo non solo migliora l’igiene ma anche l’impatto estetico della zona destinata alla conservazione delle spezie. Mentre valuti le spezie, inizia a pensarle in Ad esempio, puoi raggrupparle per tipo (erbe, spezie, miscele), per frequenza d’uso, o per cucina (italiana, indiana, etc.), suddividerle in spezie per ricette dolci e per ricette salate. Questa preliminare organizzazione delle spezie per categorie ti facilita nella suddivisione che successiva.

Spesso, si tende ad accumulare spezie che vengono utilizzate raramente. Se trovi spezie che non hai usato nell’ultimo anno, puoi regalarle a qualcuno che le possa utilizzare oppure scartale. Così guadagni spazio utile e ti concentri solo sulle spezie effettivamente necessarie.

nell’ultimo anno, puoi regalarle a qualcuno che le possa utilizzare oppure scartale. Così guadagni spazio utile e ti concentri solo sulle spezie effettivamente necessarie. Puoi compilare un foglio con l’ elenco degli aromi . Ti servirà a tenere traccia di quello che possiedi e di quello che ti è necessario. Basta attaccare il foglietto nell’interno dell’anta dell’armadio destinato alla conservazione delle spezie.

. Ti servirà a tenere traccia di quello che possiedi e di quello che ti è necessario. Basta attaccare il foglietto nell’interno dell’anta dell’armadio destinato alla conservazione delle spezie. Durante la pulizia e mentre decidi come conservare le spezie, riponile in una collocazione temporanea, all’asciutto e al riparo dalla luce diretta.

Questo passaggio, dedicato alla valutazione e alla pulizia, ti potrà sembrare laborioso e impegnativo. Invece è importante per garantire che la tua cucina sia non solo ordinata, ma anche funzionale e comoda da usare. Una volta terminato il compito, sei pronta per passare alla fase successiva di organizzazione delle spezie, con un ambiente pulito e un panorama chiaro delle erbe in tuo possesso e di quelle di cui hai realmente bisogno.

Come conservare le spezie: i contenitori

La scelta dei contenitori è un aspetto fondamentale per un’organizzazione delle spezie efficace e per un’estetica gradevole della cucina. Un sistema di contenimento appropriato non solo rende i barattoli di aromi facilmente accessibili, ma contribuisce anche a mantenere le spezie fresche più a lungo. Optare per contenitori dello stesso stile e dimensione contribuisce a un aspetto ordinato e professionale. Semplifica l’organizzazione e rende anche più facile l’impilamento e l’accesso alle spezie.

Puoi utilizzare contenitori in vetro, comodi perché non assorbono gli odori e permettono di vedere facilmente il contenuto. Se però temi che cadano e si rompano, è meglio preferire materiali più resistenti come il metallo o la plastica riciclata e riciclabile.

L’ideale è avere dei contenitori con coperchi a chiusura ermetica, perché preservano l’aroma e aiutano a mantenere le spezie fresche più a lungo, proteggendole dall’umidità e dall’aria. Assicurati anche i contenitori siano facilmente etichettabili con etichette adesive o superfici scrivibili in modo da facilitare l’identificazione e l’organizzazione delle spezie.

Come conservare le spezie: le categorie

La categorizzazione è un passo chiave per creare un sistema di organizzazione delle spezie che sia funzionale e intuitivo. Questo trucco non solo ti facilita nel momento in cui devi trovare le spezie durante la cottura, ma ti aiuta anche a mantenere l’ordine nel tempo. Ecco alcuni suggerimenti per categorizzare efficacemente le tue spezie.

Suddividi per tipo di cucina . Se ami cucinare piatti di diverse cucine etniche, potresti considerare di organizzare le spezie in base al tipo di cucina. Quindi puoi riunire le spezie italiane come l’origano e il basilico, fare il gruppo di quelle indiane come il curry e il cumino, e accorpare quelle asiatiche come il lemongrass e il coriandolo.

. Se ami cucinare piatti di diverse cucine etniche, potresti considerare di organizzare le spezie in base al tipo di cucina. Quindi puoi riunire le spezie italiane come l’origano e il basilico, fare il gruppo di quelle indiane come il curry e il cumino, e accorpare quelle asiatiche come il lemongrass e il coriandolo. Organizza le spezie per frequenza d’uso . Un altro approccio diffuso è l’organizzazione delle spezie in base a quanto spesso le utilizzi. Metti le spezie che usi quotidianamente in posizioni facilmente accessibili, mentre quelle usate meno frequentemente possono essere conservate più in alto o in luoghi meno raggiungibili.

. Un altro approccio diffuso è l’organizzazione delle spezie in base a quanto spesso le utilizzi. Metti le spezie che usi quotidianamente in posizioni facilmente accessibili, mentre quelle usate meno frequentemente possono essere conservate più in alto o in luoghi meno raggiungibili. Organizza le spezie per tipo . Un altro sistema efficace sta nel categorizzare le spezie in base al loro tipo: erbe, spezie piccanti, semi, ecc. Questo è un metodo molto utile se hai una grande varietà di spezie che così puoi riunire in base alle loro caratteristiche di utilizzo simili.

. Un altro sistema efficace sta nel categorizzare le spezie in base al loro tipo: erbe, spezie piccanti, semi, ecc. Questo è un metodo molto utile se hai una grande varietà di spezie che così puoi riunire in base alle loro caratteristiche di utilizzo simili. Organizza le spezie per uso specifico. Alcune spezie sono spesso utilizzate insieme per piatti specifici. Ad esempio, puoi raggruppare tutte le spezie per preparare piatti di carne, di pesce, o di dolci. Anche questo è un sistema comodo che ti velocizza quando prepari il cibo.

Alcune spezie sono spesso utilizzate insieme per piatti specifici. Ad esempio, puoi raggruppare tutte le spezie per preparare piatti di carne, di pesce, o di dolci. Anche questo è un sistema comodo che ti velocizza quando prepari il cibo. Organizza le spezie per colore. La suddivisione delle spezie per colore ha un approccio più visivo con un effetto anche decorativo. L’organizzazione delle spezie per colori è efficace solo se i contenitori sono trasparenti.

La suddivisione delle spezie per colore ha un approccio più visivo con un effetto anche decorativo. L’organizzazione delle spezie per colori è efficace solo se i contenitori sono trasparenti. Utilizza scaffali e divisori. Per aiutarti nell’organizzazione delle spezie, sono utili i divisori e gli scaffali aggiuntivi che ti permettono di separare ulteriormente il mobiletto, in modo da avere le categorie separate e facilmente distinguibili.

Sfrutta al massimo lo spazio disponibile utilizzando soluzioni di stoccaggio innovative. Mensole a gradino, carrelli girevoli, barattoli magnetici che possono essere attaccati a una superficie metallica, e scaffalature personalizzate sono tutte ottime opzioni. Considera anche i portaspezie da parete o da cassetto, che possono risparmiare spazio prezioso sul bancone.

Capire come organizzare le spezie per categorie richiede un po’ di pianificazione iniziale, ma i benefici in termini di efficienza e piacere culinario sono significativi. Con un sistema chiaro e personalizzato, potrai migliorare l’ordine nella tua cucina e anche le tue prestazioni ai fornelli.