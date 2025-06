Trulli, ville e residenze di lusso in Puglia

L'Italia è ricca di luoghi in cui la bellezza non è solo da ammirare ma anche da abitare. La domanda per le seconde case in destinazioni iconiche supera il 50%, secondo quanto emerge dal primo Market Report Italia, che Engel & Völkers ha realizzato in collaborazione con Nomisma. Tra queste destinazioni c'è la Puglia dove l’armonia tra passato e contemporaneo raggiunge la sua massima espressione tra i vicoli di Ostuni, le masserie della Valle d’Itria e le dimore storiche di Lecce. I dettagli in pietra viva, i cortili ombreggiati, le piscine in tufo e l’atmosfera calda e autentica conquistano viaggiatori e investitori in cerca di emozioni vere