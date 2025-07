L’ex residenza di Loretta Young a Palm Springs

Sul mercato immobiliare di Palm Springs è arrivata una casa unica nel suo genere: la villa di Loretta Young, star hollywoodiana indimenticabile per alcuni film da protagonista al fianco dei divi dell'epoca, come David Niven in Eternamente tua o Cary Grant in Notte Bianca, e ancora Clark Gable ne La chiave della città. Loretta Young si è ritirata a vita privata nel 1962, ma non è mai stata dimenticata e la sua villa, a lungo, è stata persino presa d'assalto dai tanti fan nei classici "tour" delle case delle dive di Hollywood. Ora è in vendita per 2,5 milioni di dollari.