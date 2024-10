Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Fonte: MissGadget.Tech

Nella casa intelligente, le prese smart rappresentano uno degli strumenti più versatili e utili per chi desidera ottimizzare il controllo dei dispositivi elettrici e risparmiare sulla bolletta. Con l’aumento dei costi energetici e la crescente consapevolezza ecologica, l’adozione di questi dispositivi, insieme a termostato intelligente e interruttori per la luce connessi, diventa una soluzione efficace per gestire i consumi domestici in modo più efficiente, grazie a funzioni smart e controllo da remoto che semplificano la vita quotidiana.

Cos’è una Presa Smart?

Una presa smart è una presa elettrica dotata di connettività Wi-Fi o Bluetooth, che permette di controllare e gestire i dispositivi collegati tramite un’app sullo smartphone o tramite comandi vocali (con assistenti come Alexa, Google Assistant o Siri). Queste prese consentono di accendere o spegnere elettrodomestici (come bollitori, ventilatori, umidificatori o illuminazione per le feste) e lampade da remoto, programmare orari di accensione, monitorare il consumo energetico e molto altro.

Uno dei vantaggi delle prese smart è che il loro utilizzo non richiede particolari competenze tecniche, in quanto basta collegarle a una presa di corrente tradizionale e configurarle tramite un’app. Sono ideali per chi cerca un modo semplice per rendere la propria casa più intelligente, senza dover cambiare o mettere mano all’impianto elettrico.

Funzioni avanzate delle prese smart

Le prese smart offrono molto più che la semplice accensione e spegnimento di dispositivi. Ecco alcune delle funzioni avanzate che le rendono un investimento interessante:

Programmazione automatica : è possibile impostare orari precisi per l’accensione o lo spegnimento degli elettrodomestici. Questo è utile per ottimizzare l’uso degli elettrodomestici e per evitare sprechi di energia, ad esempio spegnendo dispositivi in stand-by durante la notte. Potresti quindi svegliarti la mattina con la macchina del caffè già accesa o spegnere le luci di Natale automaticamente ogni notte per riaccenderlo la mattina.

Monitoraggio dei consumi : molte prese smart permettono di tenere traccia del consumo energetico degli elettrodomestici collegati. Questo ti aiuta a identificare quali dispositivi consumano di più e a regolare l’utilizzo di conseguenza, creando migliori abitudini e aiutandoti a fare scelte migliori per te e l’ambiente.

Controllo vocale : se integrata con assistenti vocali come Amazon Alexa, Google Assistant o Apple HomeKit, tramite la presa intelligente puoi controllare le prese semplicemente con la voce, rendendo l’uso quotidiano ancora più comodo e intuitivo. “ Alexa, accendi la luce del comodino ”.

Modalità Away : alcune prese smart hanno una funzione di simulazione della presenza in casa, utile per la sicurezza domestica. Accendono e spengono luci o dispositivi in modo casuale per dare l’impressione che qualcuno sia in casa quando sei fuori, evitando così l’intrusione di malintenzionati.

Perché una presa smart ti fa risparmiare in bolletta

L’adozione delle prese smart non solo offre comodità, ma permette anche di risparmiare sulla bolletta elettrica e ridurre i consumi per diminuire la propria impronta ambientale. Ecco alcuni motivi per cui l’uso delle prese intelligenti può ridurre i costi:

Eliminazione dello stand-by : molti dispositivi elettronici continuano a consumare energia anche quando sono spenti, ma collegati alla corrente (in modalità stand-by ). Con una presa smart, puoi impostare un timer per spegnerli completamente durante la notte o quando non li usi (funzione particolarmente utile, ad esempio, per la presa a cui colleghiamo i caricatori per i nostri smartphone).

Ottimizzazione dell’uso degli elettrodomestici : grazie alla programmazione, puoi far funzionare i dispositivi negli orari di minor consumo (se il tuo contratto energetico lo prevede) o limitarne l’uso alle ore necessarie.

Monitoraggio energetico : con il monitoraggio in tempo reale dei consumi, puoi identificare gli elettrodomestici inefficienti e sostituirli, oppure ottimizzarne l’uso per ridurre i consumi.

Automazione intelligente : alcune prese smart possono essere integrate con sensori ambientali (come sensori di movimento o di luce) per spegnere dispositivi quando non ci sono persone in casa o quando non c’è luce naturale sufficiente.

La forza dei dispositivi intelligenti sta soprattutto nella maggiore consapevolezza che ci offrono, sulle nostre abitudini, sui comportamenti e sulle tendenze, in modo da aiutarci a capire dove sbagliamo e dove possiamo migliorare.

I prodotti più acquistati e apprezzati online

Il web e i negozi offline offrono davvero tanti prodotti tra cui scegliere, con funzioni, prezzi ed elementi che li contraddistinguono e, per questo, non è sempre facile scegliere quello che fa per noi e si adatta meglio alla nostra casa. Ecco quindi una selezione delle 5 prese smart più vendute e apprezzate, con uno sguardo sulle caratteristiche principali che le differenziano dalle altre:

TP-Link Tapo P100

La TP-Link Tapo P100 è una delle prese smart più apprezzate online grazie al suo ottimo rapporto qualità-prezzo. È compatibile con Google Assistant e Alexa, e permette di programmare orari, timer e monitorare il consumo energetico. Ideale per chi cerca un prodotto economico e affidabile.

Caratteristiche salienti:

Controllo remoto tramite app Tapo, semplice e intuitiva

Timer programmabile e modalità Away (simula la tua presenza in casa anche quando non ci sei per scoraggiare intrusioni)

Facilmente integrabile con assistenti vocali

Offerta TP-Link Tapo P100 TP-Link Tapo P100 Presa Intelligente WiFi Smart Plug, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, 10A, 2300W, Confezione da 2 Pezzi

Meross Smart Plug MSS210

La presa Meross è molto apprezzata per la sua compatibilità con Apple HomeKit e SmartThings, oltre che con Alexa e Google Assistant. Offre una configurazione semplice e un funzionamento stabile, che la rendono ideale per chi desidera una presa intelligente da integrare con l’ecosistema Apple.

Caratteristiche salienti:

Controllo remoto tramite app e controllo vocale da assistente disponibile

Monitoraggio dei consumi energetici

Installazione rapida e sicura (basta collegarla al wi-fi e alla presa che desideri controllare)

Offerta Meross Presa Smart Italiana Meross Presa Smart Italiana, Presa WiFi con Monitoraggio Energia, Compatibile con Amazon Alexa, Google Home e SmartThings, Controllo Vocale e App, 16A 3840W, Type L, 3 Pezzi

iotty Plus presa smart a muro

La presa smart iotty Plus unisce design italiano e funzionalità avanzate per offrire un controllo completo sulla casa intelligente. Grazie all’app, potrai monitorare i consumi energetici, creare scenari automatizzati e gestire più ambienti con facilità. Perfetta per chi cerca eleganza e innovazione in un unico prodotto (ad un costo un po’ più elevato).

Caratteristiche salienti:

Tramite app puoi creare scenari basati su posizione, orario, alba, tramonto, meteo e altro

Monitoraggio dei consumi energetici con stime di spesa personalizzate e possibilità di gestire più stanze e case

Placca in vetro temperato retroilluminata, disponibile in 5 colori, con tasti touch e retroilluminazione configurabile per adattarsi a ogni ambiente

iotty OiT PLUS iotty OiT PLUS presa a muro wifi smart con tracciamento consumi, placca touch in vetro temperato retroilluminato, protezione bambini e controllo remoto

Amazon Smart Plug

Questa presa smart è progettata appositamente per l’integrazione con Amazon Alexa, offrendo un’esperienza di utilizzo particolarmente fluida. È perfetta per chi cerca configurazione intuitiva e veloce, design compatto e semplicità d’uso a un prezzo molto accessibile.

Caratteristiche salienti:

Design semplice e compatto, forme minimali

Semplice configurazione con l’app Alexa e integrazione perfetta con l’assistente vocale di Amazon

Non richiede hub aggiuntivi

Amazon Basics Presa intelligente Amazon Basics Presa intelligente 2.4 GHz Wi-Fi smart plug, singola per interni (presa europea), compatibile solo con Alexa, bianco, 1 pezzo

Eve Energy

La presa smart Eve Energy ti permette di controllare luci ed elettrodomestici a distanza o tramite comandi vocali. Grazie alla tecnologia Thread, offre stabilità e copertura ottimali per una casa intelligente affidabile, mentre con l’app Eve puoi monitorare i consumi energetici e impostare automazioni avanzate, tutto con privacy al 100%, senza cloud o tracciamento.

Caratteristiche salienti:

Integrazione con Matter, Apple HomeKit e Siri, Amazon Alexa, Google Home e SmartThings

Monitoraggio in tempo reale del consumo elettrico

Sicurezza e privacy per i dati personali

Eve Energy (Matter) Eve Energy (Matter) - Presa Intelligente, App e Controllo Vocale, Matter Tramite Thread, Funziona con Apple Home, Alexa, Google Home, SmartThings, Richiede un Thread Border Router

Introdurre una presa smart in casa non solo può semplificare piccole azioni quotidiane consentendoci di risparmiare tempo, ma può contribuire significativamente a ridurre il consumo energetico domestico. Integrarla nella propria casa significa ottimizzare l’uso degli elettrodomestici, tenere sotto controllo la bolletta e fare un passo verso una gestione più sostenibile e intelligente delle risorse.