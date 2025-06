Art in the Gardens, natura e arte insieme

Art in the Gardens, che si tiene ogni anno a Greys Court con il supporto dell'Oxford Sculptors Group, è tra gli eventi di riferimento per ammirare l'arte nel magnifico giardino. Centinaia di sculture vengono installate per l'occasione, a cui hanno preso parte 34 artisti. Le opere presenti sono inoltre disponibili per l'acquisto: un modo unico per trascorrere una giornata nel verde "alternativa".