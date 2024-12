Dove mettere i cappotti degli ospiti, soluzioni veloci in casa

Fonte: 123RF Cappotti degli ospiti

Tempo di ospiti, di feste, di affetti che ci vengono a trovare in casa: momenti gioiosi che non dimenticheremo mai. Ma, al netto della felicità delle giornate di festa, ci sono tante piccole cose da fare e da organizzare, oltre che domande a cui spesso non sappiamo dare una risposta immediata: dove mettere i cappotti degli ospiti in casa? Solitamente li appendiamo all’ingresso o li mettiamo sul letto della camera padronale: analizziamo tutte le soluzioni veloci per evitare il caos e avere sempre tutto in ordine.

Tipologie di appendiabiti per i cappotti degli ospiti

Durante i giorni di festa, la casa si anima con la presenza di amici e parenti: vale per il Natale, ma anche per il Capodanno, la Pasqua o qualsiasi altro evento che riunisca le persone che amiamo di più in casa nostra. Uno degli aspetti organizzativi da non sottovalutare, tuttavia, è dove sistemare i cappotti degli ospiti. Poter fare affidamento su una soluzione pratica e ordinata facilita di certo la gestione dello spazio ed è utile per non “rovinare” l’atmosfera, che deve essere accogliente.

La prima soluzione che esaminiamo è semplice: gli appendiabiti. Quelli a parete solitamente si prestano alla perfezione per chi ha spazi limitati: si fissano al muro, presentano ganci singoli o barre con più supporti, e il modello è disponibile persino nella versione salvaspazio, da ripiegare quando non serve più. Al contrario, gli appendiabiti da terra sono eleganti e pratici al contempo, un vero e proprio elemento di design che possiamo spostare in diverse stanze. Ogni modello presenta una base stabile e molti ganci, così da riporre non solo i propri cappotti, ma anche quelli degli ospiti con facilità.

Siamo alla ricerca di una soluzione temporanea? Forse la cosa migliore da fare è propendere per ganci adesivi o removibili, da usare all’occorrenza e che possono essere dunque rimossi dopo le festività. Disponibili in vari stili, si applicano direttamente all’ingresso, in corridoi o comunque in zone strategiche della casa. Ci sono poi soluzioni più strutturate, come la possibilità di valutare l’acquisto di una panca con appendiabiti integrato: la funzione è duplice, poiché questo mobile dà la possibilità di sedersi e appendere al contempo i cappotti. Dà un tocco di classe a qualsiasi ambiente, ma serve di certo spazio.

Dove mettere i cappotti degli ospiti se non si hanno gli appendiabiti?

Se non si dispone di un appendiabiti, di certo la situazione si complica, ma è il motivo per cui abbiamo pensato di proporre delle soluzioni alternative. Magari ne abbiamo uno, ma è piccolo e di sicuro non possiamo appendere dieci cappotti, oltre alle sciarpe, cappelli, guanti e tanto altro. Ecco perché il grande classico è sempre stato quello di depositare i cappotti degli ospiti sul letto della camera padronale o magari nella camera riservata proprio agli ospiti. L’importante è aggiornarli sulla posizione del cappotto: in questo modo possono comunque recarsi a prendere i propri effetti personali.

Ancora un’altra alternativa? Le sedie e le poltrone, un altro grande classico: possiamo riservare una o due sedie, in base al numero di ospiti che stiamo aspettando, per impilare i cappotti in maniera ordinata. Cerchiamo di prediligere delle sedie poste in un angolo per non intralciare il passaggio. C’è anche una soluzione molto meno formale ma indubbiamente pratica: perché non riporli in una grande cesta, da posizionare all’ingresso, in modo tale da non dover occupare ulteriore spazio in casa?

Prevedere dello spazio extra nel proprio armadio per l’arrivo degli ospiti

Trovare un luogo pratico e ordinato per appendere i cappotti degli ospiti è essenziale nei giorni frenetici di festa: abbiamo pensato ancora a un’altra soluzione per venire incontro alle esigenze di tutti. Prima delle feste, possiamo anche fare un po’ di spazio nel nostro armadio: una semplice riorganizzazione può liberare spazio sufficiente per i cappotti degli ospiti. Facciamo un esempio: abbiamo ancora degli abiti stagionali? Allora cerchiamo di ottimizzare lo spazio e di investire in una scatola da riporre sotto il letto, magari un modello salvaspazio.

Per una sistemazione sempre temporanea, possiamo aggiungere una barra telescopica interna, così da raddoppiare lo spazio per appendere cappotti senza modificare l’armadio in modo permanente. L’alternativa è l’uso delle grucce, o ancora possiamo dividere una parte di armadio in zone. Una può essere riservata momentaneamente agli ospiti.

Specchiere porta-abiti, la soluzione chic per l’ingresso e i cappotti degli ospiti

Esaminiamo un’alternativa non proprio “veloce”, perché comunque dovremmo trovare la tipologia di mobile più adatto al nostro ambiente, ma ugualmente bella e chic: le specchiere porta-abiti sono utili, in particolare in uno spazio dalle dimensioni ridotte. Questo complemento multifunzionale integra uno specchio con appendiabiti, mensole o ganci. Si colloca tipicamente all’ingresso o in una zona strategica della casa, ed è utilissimo per organizzarsi al meglio.

Indubbiamente tanti i suoi vantaggi: parliamo di un complemento bello da vedere, disponibile in tantissimi stili, da quello moderno al minimalista, vintage, classico, shabby chic. L’idea migliore è collocare un complemento simile vicino all’ingresso principale per facilitare gli ospiti e aiutarli a riporre i propri cappotti in pochissimi minuti. Uno spazio ben illuminato valorizzerà ancor di più l’ambiente, che sarà accogliente.

La soluzione più smart? I ganci adesivi

Abbiamo analizzato varie soluzioni, ma quella più smart è indubbiamente questa: l’uso di ganci adesivi. Costano poco, si trovano un po’ ovunque (online o persino al supermercato) e si possono posizionare vicino alla porta di ingresso o nel corridoio. Una soluzione immediata, accessibile e conveniente. Se abbiamo poi una parete vuota e spoglia in casa, possiamo trasformarla momentaneamente in una zona funzionale.

Nei giorni di festa o quando abbiamo in previsione un party, durante tutti quei momenti speciali in cui ci riuniamo con amici e famiglia, possiamo così usare dei comodi ganci adesivi per i cappotti: eviteremo le pile su sedie e divani, e il plus è che, una volta finito tutto, saranno rimossi facilmente, ripristinato l’aspetto originale dei nostri ambienti. Secondo noi è questa la soluzione più smart, perché è appunto temporanea, così come temporanee – purtroppo – sono le feste. L’importante è trascorrerle con i nostri affetti e divertirsi tutti insieme.