Se nel 2025 il beauty mantra è osare, con il corto a capitanare le tendenze capelli di stagione , sappiamo bene come questo preveda, almeno per qualche tempo, una certa irreversibilità. Ad individuare il perfetto escamotage - come sempre, del resto - sono state ancora una volta le: abili nell’aggirarsi fuori dagli schemi praticamente all’ordine del giorno e senza remore, sono state in moltissime di recente ad esibire clamorosi cambi look , (quasi) tutti rigorosamente fake. Scongiurando il rischio del pentimento, sdoganate una volta per tutte, pare sia ora ufficiale: lestanno spopolando in veste di accessorio più cool del momento. Di quali chiome posticce non abbiamo sospettato a sufficienza? Scopriamolo subito.