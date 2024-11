Dall’ictus all’afasia, poi la rinascita: la storia di Paola e Ugo

più belli sia i meno piacevoli. La vita ci regala tanto. Anche quando sono stata male e sono quasi

morta ho avuto un senso di pace dovuto al fatto di essere viva. Lo stesso quando ho perso la

parola, anche se in un secondo momento ho capito che sarebbe stato complicato gestire il lavoro.

Ma la prima reazione è stata amare il fatto di essere viva ed esserne grata. In seguito è sopraggiunto un senso di impotenza nel non riuscire a pronunciare le parole, come una persona che è dentro un vetro: sente tutto ma non può interagire. E si sente sola. Non avevo una valvola di sfogo, mi sentivo come un neonato che cerca di emettere suoni per comunicare il suo stato d’animo. Per sopperire a questa mancanza ho inventato un linguaggio fatto di gesti ed espressioni facciali per comunicare dissenso o approvazione.

Qual è la tua mission in questo momento?

La mia mission è aiutare le persone che sono state colpite da afasia e sono meno fortunate di me,

in particolare l’associazione che si prende cura degli afasici, A.IT.A. Federazione (Associazioni

Italiane Afasici), a cui voglio donare parte dei ricavati della vendita del libro. Oltre a questo, intendo sensibilizzare la stampa e le persone sul tema dell’afasia. Parte tutto dalla gratitudine per la vita.

Perché hai sentito l’esigenza di scrivere un libro?

È stata una sfida e una rivincita con me stessa, perché per ripercorrere tutti i miei passi ho dovuto

fare un’analisi profonda per interiorizzare la lezione e cogliere il significato della malattia. Ho voluto

raccontare la mia storia per lasciare un messaggio di speranza. Non voglio essere una maestrina, ma non sopporto le persone che si lamentano di cose futili e non si mettono nei panni degli altri perché sono troppo concentrate nel loro dolore o disagio. Ho scritto questo libro perché volevo condividere la mia esperienza: dalla difficoltà si può sempre emergere, se lo vogliamo.

Chi è Ugo (il mio terzo cane arrivato da due mesi si chiama così) e quanto è stato importante nel tuo percorso di ritorno alla voce e alla vita?

Ugo è un angelo. Incarna uno spirito nobile e puro come tutti gli animali. Per me in particolare ha

rappresentato la spinta a reagire nonostante tutto grazie alla sua gioia di vivere. Io e Ugo siamo

sempre insieme, anche nel lavoro. Dopo l’ictus e l’afasia ho ottenuto un certificato medico grazie al

quale posso portare Ugo con me ovunque vada: in treno, in aereo e agli eventi di lavoro.