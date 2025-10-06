Le immagini più belle del 2025: le foto che hanno vinto i Natural Landscape Photo Awards

Le meravigliose foto paesaggistiche che hanno partecipato ai Natural Landscape Photo Awards 2025. Ha vinto Joy Kachina con un portfolio mozzafiato dedicato agli alberi che gli ha permesso di essere incoronato il migliore al mondo nel suo campo. Il premio "Fotografia dell'Anno" è stato invece assegnato alla svizzera Margrit Schwarz per il suo ipnotico scatto "Eye of the Canyon", immagine astratta dell'antica pietra del Grand Canyon modellata dal tempo e dall'acqua. Vediamole tutte