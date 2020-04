Uma Thurman compie 50 anni: ruoli (e foto) iconiche

Uma Thurman compie 50 anni. Nata a Boston il 29 aprile 1970, figlia di Nena von Schlebrügge, ex modella tedesca divenuta psicoterapeuta e di Robert Thurman, uno dei massimi esperti mondiali di buddhismo. Il suo nome, Uma Karuma, significa infatti "compassione", "misericordia" nel Buddhismo Mahāyāna. Anticonformista fin da bambina, Uma abbandona la scuola a soli 15 anni per inseguire il sogno della recitazione, mantenendosi facendo la modella. Dopo un paio di ruoli poco memorabili, viene notata grazie a “Le relazioni pericolose”, film in costume di Stephen Frears, accanto a John Malcovich, Michelle Pfeiffer ed un giovanissimo Keanu Reeves, ma la consacrazione arriva come "Venere" nel film fantastico del 1988 “Le avventure del barone di Munchausen”, di Terry Gilliam. La scena della sua uscita dalla conchiglia, è rimasta negli annali del cinema. Uma ha 18 anni ed è bellissima, di una bellezza anticonvenzionale, come il suo carattere, spigolosa e particolare. Non a caso, da lì a breve la sceglieranno due registi altrettanto fuori dagli schemi; Gus Van Sant, per il suo “Cowgirl-il nuovo sesso”, nel 1993, e Quentin Tarantino che la farà diventare sua musa in due capolavori: “Pulp Fiction” (1994) e “Kill Bill” (2003). Con il ruolo della mora Mia Wallace (e l'indimenticabile ballo con John Travolta) e quello della bionda Beatrix-The Bride, Uma diventa la star più acclamata tra gli anni '90 e 2000. In mezzo, tra i due film, ci sono i personaggi della cattiva Poison Ivy in “Batman e Robin”, di Joel Schumacher (che la definisce una delle donne più belle del mondo) e la scienziata innamorata di Ethan Hawke in “Gattaca - La porta dell'universo”. Con Hawke si sposerà e farà due figli: Maya nata nel 1998 e Levon, nel 2002. Nel 2010 è una moderna gorgone Medusa nel film di Chris Columbus “ Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini”. Nel 2015 è la protagonista assoluta del calendario Campari e nel 2017 una delle interpreti del calendario Pirelli. Oggi, a 50 anni, Uma è ancora una donna bellissima e una attrice richiesta e amata. Portavoce dei diritti gay, nel 2011 è diventata portavoce della Human Rights Campaign ed è stata una delle principali accusatrici nel caso Weinstein. Una donna bellissima ma con gli attributi. Come le eroine dei film di Tarantino, ancora oggi uno dei suoi più grandi amici.