I ruoli indimenticabili di una leggenda

Il 16 settembre 2025 è morto nel sonno, a 89 anni, uno dei più grandi divi di Hollywood: Robert Redford, che con i suoi film, da attore e regista, ha raccontato l’America del presente e del passato, fatta di grandi eroi ma anche di corruzione. Portavoce di cause ambientali, ideatore del Sundance Festival, Redford diceva: “Amo il mio Paese, l'ho sempre amato. L'amo così tanto che sento di doverlo criticare”. E ancora: “Non credo che i film debbano inviare messaggi né tantomeno fare propaganda. Amo quelli che si chiudono con un punto interrogativo, lasciando la possibilità di discutere, di farsi un'opinione”. I suoi ruoli indimenticabili